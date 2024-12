Donald Trumpot saját szavazói oldozták fel, de 2025-ös verziója köszönőviszonyban sem lesz a korábbival

TOP10 sztori

Ahogy minden évben, a Portfolio szerkesztősége idén is összeállította az év legmeghatározóbb eseményeit, híreit. Ez a cikk is egy a 10 közül.

Azután, hogy támogatói megtámadták és kifosztották a szövetségi törvényhozás székhelyét, és a Republikánus Párt a 2022-es félidős választáson csalódáskeltő eredményt ért el – amiért sokan a „mérgezővé vált” Donald Trump saját kezűleg kiválasztott kongresszusi jelöltjeit hibáztatták –,

rövid ideig úgy tűnt, hogy véget érhet az amerikai politika Trump-érája.

És ezt a 2015-ben berobbant egykori ingatlanmágnás is érezte.

Trump kampányfőnöke, Susie Wiles az Atlantic-ben publikáló Tim Albertának úgy emlékezett vissza 2022 telére, mint az újraindulását novemberben bejelentő Trump egyik legmélyebb időszakára:

csöndes volt karácsonykor.

Leendő kabinetfőnöke szerint a volt elnök ekkor még abban sem volt biztos, hogy Floridát megnyerheti. Wiles és kampányfőnöktársa, Chris LaCivita oroszlánrészt vállaltak a csapongó Trump féken tartásából és politikai rehabilitálásából.

A volt elnök ekkoriban még bővelkedett a kihívókban, leginkább Ron DeSantis floridai kormányzó emelkedett ki a mezőnyből. A Trump-csapat viszont felvette a kesztyűt, 2024 januárjában pedig, miután második helyen végzett az iowai caucuson, DeSantis bedobta a törülközőt. Miközben az exelnökkel végleg szakító aspiránsoknak alig termett babér a pártban, addig a trumpista jelöltek az „eredeti” fellelhetősége miatt tűntek pehelysúlyúnak – főleg, miután Trump le sem állt velük vitázni. Az utolsó republikánus rivális, a 20%-os támogatottság megugrásával is küszködő Nikki Haley márciusban szállt ki a versenyből.

Az előválasztási győzelmét megelőzően, 2023-ban épp az lehelhetett új életet Trump politikai karrierjébe,

aminek a vele szemben létrejött koalíció reményei szerint pont, hogy meg kellett volna állítania őt.

Trump ellen először 2023 március végén emeltek vádat New York államban a Stormy Daniels felnőttfilmes nevével fémjelzett, üzleti iratok hamisításával összefüggő ügyben, amit júniusban a titkosított anyagok birtoklása miatti, augusztusban pedig egy szövetségi és egy Georgia állami vádemelés követett a 2020-as választás eredményének megmásítására tett kísérlete és a capitoliumi ostrom miatt.

A 91 vádpontbeli felelősségre vonás viszont akarva-akaratlanul alátámasztotta és a figyelem középpontjába helyezte a magát a demokraták és a „mélyállam” áldozataként lefestő Trumpot, miszerint alaptalan boszorkányüldözés zajlik ellene. Támogatóitól a georgiai rendőrségi fotójának közzététele és a 2024. májusában megesett New York-i elítélése után is ömlöttek be az adományok.

Ettől kezdve lényegében lehetetlenné vált, hogy legyőzzék Donald Trumpot a republikánus előválasztáson

– ismerte el LaCivita az AP-nek idén februárban.

Amikor a demokraták elkezdték a törvénnyel üldözni Trumpot, az bebetonozta a nagyon konzervatív támogatóit, akik közül néhányan meglágyultak 2022 után

– okolta politikai ellenfeleit Sam Cooper az Atlantic-nek, aki korábban DeSantis politikai igazgatójaként dolgozott.

A Trump ellen 2024 júliusában megkísérelt merénylet pedig csak még tovább szilárdíthatta támogatói elkötelezettségét,

bár kizárt, hogy a sikerét csak a bírósági ügyeire vagy a merényletkísérletekre foghatnánk.

A november 5-i választásra ráforduló Trump végül nemhogy Floridát nem veszítette el, mind a 7 csatatérállamot bezsebelte.

Magabiztos győzelme sosem látott magasságokba röpítette a népszerűségét:

a YouGov adatai szerint a november közepi mézeshetek alatt mindössze másodjára fordult elő 2017 óta, hogy pozitívba fordult a megítélése, azaz több amerikai választó vélekedett róla kedvezően, mint sem (a győztes népszerűsége rendszerint nőni szokott). Erre legutóbb februárban volt példa, napokkal azután, hogy megjelent Robert Hur különleges ügyész riportja, melyben „feledékeny idős férfinak” titulálta a jelöltségtől júliusban visszalépett Joe Biden demokrata párti elnököt.

A kimutatások ráadásul azt sejtetik, a korábbiakhoz képest a republikánusokat is összetartóbb egységbe kovácsolta az idei Trump-átmenet: a CNN decemberi felmérése szerint 4%-uk bírt róla negatív, és 96% pozitív véleménnyel, miközben nyolc évvel ezelőtt csak 10-ből 8 republikánus helyeselte,10% pedig elutasította a hatalomátvétel folyamatát. Egyelőre országosan is népszerűbb a Trump 2.0: 55% egyetért azzal, ahogy a régi-új elnök kezeli az átmenetet, 2016-ban ez mindössze 46% volt (a negatív véleménnyel bírók aránya mindkét esetben 45%-ra rúgott). Az ezúttal a népi szavazatban is alulmaradó demokraták eközben jócskán pesszimistábbak most, mint Hillary Clinton veresége után, és

nem látszik körvonalazódni az a Trumppal szembeni kitartó ellenállás, mint akkoriban.

A demokrata oldal mindenesetre a közvélemény termosztatikus mivoltában reménykedhet, miszerint amint Trump meglépi az ígéreteit, a következmények láttán a többség elfordul tőle.

It's Trump Party & his GOP opponents can cry if they want to...1. Almost all GOP who voted to impeach/convict Trump are gone from Congress. 2. 96% (!!!) GOP voters approve of his prez transition, which is up 16 pts (!) from Jan 2017.3. All 2028 GOP frontrunners are MAGA. pic.twitter.com/Nnr8knbZcf