Bekerítik az oroszok Pokrovszkot, Toreck végveszélyben - Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Portfolio 2025. január 02. 12:25

Orosz katonák vannak Velika Novoszilkában, a 2023-as ukrán ellenoffenzíva egyik hídfőállásában. Toreck városból már csak pár utcát ellenőriznek az ukránok, a donyecki település bármikor eleshet. Csasziv Jar és Kurahove nagy része is orosz kézen van, illetve Kurszk megyében is ellentámadnak az orosz erők. Az ukrán vezetés szerint az oroszok be akarják keríteni Pokrovszkot, mielőtt megindítják a város ostromát. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború csütörtöki fejleményeivel.