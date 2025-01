Tokajev: Oroszországot egyszerűen nem lehet legyőzni

A helyzet egyedi: Oroszország katonailag legyőzhetetlen, Ukrajna reméli, hogy a nyugati szövetségeseinek segítségével túl tudja élni a háborút úgy, hogy nem veszti el azt”

- mondta a kazah vezető.

Arra is kitért, hogy beszélt Donald Trump megválasztott amerikai elnökkel a háború lezárásáról és azon a véleményen van, hogy a helyzet “extrém módon komplikált”, a konfliktus lezárása pedig nem csak Trumpon múlik.

Tokajev arról is beszélt, hogy a háború kezdete óta Kazahsztán a béketárgyalásokat támogatta és most is ezen az állásponton van. Hozzátette: bármilyen segítséget hajlandók megadni a háború lezárása végett, minden érintett országgal jó kapcsolatot akarnak ápolni.

Címlapkép forrása: Filip Stevanovic/Anadolu via Getty Images