Szivárognak az első felvételek Ukrajna legújabb offenzívájáról: dübörögnek az orosz földön az ukrán páncélosok

Elkezdtek keringeni az első felvételek az orosz Telegram-csatornákon a vasárnap váratlanul meginduló kurszki ukrán offenzíváról.

Az első beszámolók szerint Ukrajna váratlanul támadást indított az oroszországi kurszki régióban, Bolsoje Szoldatszkoje térségében.

Friss, továbbra sem megerősített jelentések szerint, az ukrán erők 5-8 kilométeres térségben törték át az orosz védelmet, és az erőik behatoltak Berdin falu területére is.

This morning, Ukrainian forces launched a series of assaults in Russia's Kursk Oblast. Russian channels report that Ukrainian columns have pushed roughly 5-8 km into Russian lines, primarily around the village of Berdin. pic.twitter.com/rqHGFXJdpP — OSINTtechnical (@Osinttechnical) January 5, 2025

A támadásról megjelentek az első felvételek is, ezeken több, kisebb-nagyobb számú gépesített ukrán támadóoszlop látható. Más videókon az orosz védelem akciói láthatóak: ezek alapján több ukrán járművet – köztük T-72-eseket és egy brit gyártmányú Challenger 2-es harckocsit – is dróntalálat ért. Ugyanakkor a felvételekből nem derül ki egyértelműen a páncélosok további sorsa (néhány jármű viszont kétségtelenül megsemmisült).

Ill collect the footage coming from the Russian side from Kursk1. Russian Fiber FPVs striking 3 Ukrainian Vehicles clearing the way through Fields, no aftermath2. Was the first one, strike on a BTR-4E, again no aftermath3. Only the aftermath of a obliterated unknown Vehicle pic.twitter.com/R0x4QpaKXw — WarVehicleTracker () January 5, 2025

Más felvételeken úgy tűnik, az ukrán csapatok aktívan készültek az orosz drónképességekre, így

több pilóta nélküli FPV jármű is az elektronikus zavarórendszerek áldozatává vált.

The Ukrainian vehicles in the Kursk area carry some powerful EW capabilities. Here are two instances where the Russian drone lost signal far before reaching the intended target. pic.twitter.com/fVR99bTWCk — Tendar (@Tendar) January 5, 2025

