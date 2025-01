Egykor politikai rocksztár volt, most lemondott Justin Trudeau

Justin Trudeau, Kanada miniszterelnöke, bejelentette lemondását, miután több mint kilenc évig vezette az országot. A gyengülő népszerűség és pártján belüli lázadás nyomására hozta meg döntését. Trudeau a Liberális Párt vezetőjeként is távozik, de átmeneti jelleggel továbbra is betölti a miniszterelnöki tisztséget, amíg utódját ki nem választják. Az új vezetőnek gyorsan fel kell készülnie a közelgő választásokra, ahol a konzervatívok a közvélemény-kutatások szerint esélyesek – számolt be a Bloomberg