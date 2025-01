Itt a nagy bejelentés: szuperintelligens rendszeren dolgozik az OpenAI

Sam Altman, az OpenAI vezetője bejelentette, hogy a vállalat új irányt vesz és a "szuperintelligencia" fejlesztése felé fog fordulni. A mesterséges intelligencia területén élenjáró vállalat vezérigazgatója arra utalt személyes blogbejegyzésében, hogy az OpenAI már tudja, hogyan kell létrehozni a mesterséges általános intelligenciát (AGI), és most egy még ambiciózusabb cél felé halad - számolt be a Techcrunch

A szuperintelligens eszközök masszívan felgyorsíthatják a tudományos felfedezéseket és az innovációt, jóval azon túl, amire mi magunk képesek vagyunk, és ezzel együtt masszívan növelhetik a bőséget és a jólétet

- írta Sam Altman a blogbejegyzésében.

A vezérigazgató azt is elmondta, hogy az OpenAI-nál tudják, hogyan kell mesterséges általános intelligenciát (AGI) létrehozni. Az AGI fogalma még mindig homályos, de az OpenAI saját definíciója szerint

olyan nagymértékben autonóm rendszerek, amelyek a legtöbb gazdaságilag értékes munkában felülmúlják az embert.

A Microsoft, az OpenAI szoros partnere és befektetője, egy ettől lényegesen eltérő meghatározást nevezett meg nemrég: olyan AI rendszerek, amelyek legalább 100 milliárd dolláros profitot képesek termelni.

Altman optimista a közeljövőt illetően. Úgy véli, hogy az önálló munkavégzésre képes AI-asszisztensek már idén "csatlakozhatnak a munkaerőhöz", és jelentősen befolyásolhatják a vállalatok teljesítményét.

Ugyanakkor a jelenlegi AI-technológia még számos korláttal rendelkezik. Hajlamos a hallucinációra, nyilvánvaló hibákra, valamint működtetésük is rendkívül költséges. Altman azonban biztos abban, hogy ezek a problémák gyorsan leküzdhetők.

Az OpenAI korábban hangsúlyozta a szuperintelligens rendszerek biztonságos fejlesztésének fontosságát. Egy tavalyi blogbejegyzésükben elismerték, hogy nem rendelkeznek megoldással egy szuperokos mesterséges intelligencia elszabadulásával kialakuló helyzet esetére.

A tavalyi év során az OpenAI szuperintelligens mesterségesintelligencia-rendszerek biztonságos működését felügyelő csoportja is feloszlott és több biztonsággal foglalkozó kutató is távozott a cégtől. Kritikusok szerint a jelenleg nonprofit formában működő OpenAI egyre inkább a kereskedelmi ambícióira összpontosít, és jelenleg is vállalati átszervezésen megy keresztül, hogy vonzóbbá váljon a külső befektetők számára.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images