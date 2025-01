Megérkezett Elon Musk legújabb vendettája: megpuccsolná a brit kormányt?

Starmer bűnrészes volt NAGY-BRITANNIA MEGERŐSZAKOLÁSÁBAN, amikor 6 éven át a főügyészség vezetője volt. Starmernek mennie kell, és vádat kell emelni ellene

- ehhez hasonló sorokat osztott meg követőivel Elon Musk (címlapképünkön) az X-en (korábbi nevén Twitteren) az elmúlt néhány napban. A Tesla, a SpaceX és az említett közösségi platform tulajdonosa egyúttal azzal vádolta az Egyesült Királyság nők elleni erőszakért felelős családvédelmi államtitkárát, Jess Phillipset, hogy mentegeti "a tömeges nemi erőszak általi népirtás" elkövetőit. A világ leggazdagabb embere az ő bebörtönzésére is felszólított.

Starmer was complicit in the RAPE OF BRITAIN when he was head of Crown Prosecution for 6 years.Starmer must go and he must face charges for his complicity in the worst mass crime in the history of Britain. {:url}