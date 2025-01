Megdöbbentő jelentés: évekig orosz vérdíj volt az amerikai katonák fején, Washington mégsem tett semmit

Az orosz katonai hírszerzés több tízmillió dollárt fizethetett afgán fegyveres csoportoknak az amerikai és szövetséges erők elleni támadásokért az afganisztáni kivonulást megelőző években. Egy friss oknyomozó jelentés megerősíti a korábbi gyanúkat, miszerint Moszkva vérdíjat tűzött ki a koalíciós katonák fejére. A program részleteiről volt afgán hírszerzők és CIA-tisztek nyilatkoztak - jelentette a The Moscow Times

Az orosz katonai hírszerzés (GRU) éveken át fizetett afgán fegyveres csoportoknak az amerikai és szövetséges erők elleni támadásokért - állítja a The Insider oknyomozó portál szerdán közzétett jelentése.

A lap megállapításai alátámasztják a The New York Times 2020-as cikkét, amely először számolt be a hírről.

A The Insider volt afgán hírszerzési tisztviselőkre hivatkozva azt állítja, hogy a GRU átlagosan 200 ezer dollárt fizetett egy-egy megölt amerikai vagy koalíciós katonáért, míg az afgán katonákért kisebb összegeket.

Egy forrás becslése szerint a program keretében összesen mintegy 30 millió dollárt fizethettek ki a táliboknak.

A lap szerint a műveleteket a GRU 29155-ös egysége irányította, amely korábban is számos nyugati destabilizációs akcióval hozták összefüggésbe. Az egység állítólag legalább három afgán állampolgárságú hálózatot toborzott közvetítőként.

Egy volt CIA-tiszt azt is elmondta, hogy a vezetés tudott a vérdíjakról, de nem engedte az amerikai ügynökségnek, hogy lépéseket tegyenek ellene. Mint mondták, erős volt az eszkalációval kapcsolatos félelem.

A program állítólag 2015-től működött, és 2016 körül pörgött fel igazán, Donald Trump megválasztását követően.

Moszkva következetesen tagadta a vádakat. Az amerikai kivonulás 2021-es befejezése és a tálibok hatalomra kerülése óta Oroszország megerősítette partnerségét az afgán csoporttal, annak ellenére, hogy az továbbra is tiltott terrorszervezetként van nyilvántartva az országban.

A The Insider szerint a GRU-Talibán programért felelős orosz tiszt továbbra is kulcsszerepet játszik a Moszkva és Kabul közötti hírszerzési és katonai együttműködésben. A műveletben részt vevő többi ügynök pedig orosz útlevelet és személyazonosságot kapott, néhányan Oroszországban maradtak, míg mások Indiában vagy épp Nyugat-Európában telepedtek le.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images