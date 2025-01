Újabb kínai vírus ütötte fel a fejét, az internetezők árgus szemekkel figyelnek

Az elmúlt napokban bejárta a világsajtót a hír, miszerint Kínában egy esetenként súlyos megbetegedésekkel járó vírus ütötte fel a fejét. A felsőlégúti, influenzaszerű tüneteket okozó humán metapneumovírus (HMPV) a világ több országában, köztük Magyarországon is megjelent már, azonban a szakemberek szerint ez nem szokatlan. Bár sokan egyből a 2019-es Covid-járványhoz kezdték hasonlítani a HMPV-t, a szakemberek szerint nem kell világjárványtól tartani. A Google Trends adatai alapján utánajártunk, mennyire nőtt meg az érdeklődés az eddig kevésbé ismert vírus iránt világszerte és Magyarországon.

Mit kell tudni a HMPV-ről?

A HMPV egy légúti fertőzéseket okozó vírus, amelyet először 2001-ben azonosítottak, azonban egyes kutatások szerint már legalább 60 éve jelen lehet, így nem egy teljesen új betegségről van szó. A vírus a Paramyxoviridae családon belül a Pneumovirinae alcsaládba tartozik, hasonlóan a az influenzaszezonban sok megbetegedést okozó respiratorikus szincitiális vírushoz (RSV).

bármilyen életkorú embert megfertőzhet, de leginkább a csecsemők, idősek és legyengült immunrendszerrel rendelkezők számára jelent veszélyt.

A betegség lefolyása nagyon hasonló a más, időszakosan terjedő náthavírusokéhoz. Enyhébb fertőzés esetén orrfolyás, torokfájás, köhögés, láz, fáradtság jelentkezhet. A ritkán előforduló, súlyosabb megbetegedéssel járó esetekben - különösen ha bakteriális fertőzés is fennáll - akár a hörghurut, tüdőgyulladás nehézlégzés és különböző szisztémás gyulladások is felléphetnek. Utóbbi tünetek súlyosbodása esetén a beteg akár kórházi ápolásra is szorulhat.

A HMPV nagyon fertőzőképes, hasonlóan az RSV-hez és az influenzához. A vírus R0 értéke (amely azt mutatja meg, hogy egy fertőzött személy átlagosan hány másik embert fertőzhet meg),

a becslések szerint 1,4 és 1,9 között mozog, amely nagyjából megegyezik az szezonális influenza fertőzési rátájával, ami könnyű terjedésre utal.

Ugyanakkor, ez a szám még mindig elmarad a Covid-19 2-2,5 közötti R0 értékétől.

A terjedés tekintetében szintén több hasonlóság mutatható ki a már említett betegségekkel. A betegség terjedhet

cseppfertőzéssel (köhögés, tüsszentés során a levegőbe kerülő vírusrészecskék belégzése által), felületeken keresztül (fertőzött felület megérintése után, ha az ember a szeméhez, orrához vagy szájához ér), valamint szoros kontaktussal (például öleléssel, csókkal, vagy zsúfolt helyeken való tartózkodással).

Mivel a HMPV a hatóságok szerint már a korábbi években több országban is felütötte a fejét az évente jelentkező téli influenzaszezonban, nem meglepő, hogy ezúttal sem korlátozódnak a fertőzések Kínára. Hong Kongban és Indiában már jelentettek megbetegedést, valamint számos környező ázsiai országban, többek között Kambodzsában készenlétben állnak a hatóságok. Rusvai Miklós virológus elmondta, hogy

a vírus már Magyarországon is jelen van és szinte minden héten mutatnak ki új fertőzöttet.

A szakember szerint az emberek a koronavírus előtti években rendszeresen voltak kitéve a HMPV vírusnak influenzaszezonban, amelynek köszönhetően sokan immunizálódtak a betegséggel szemben. Azonban a lezárásoknak köszönhetően kimaradt néhány év a fertőződésekkel létrejövő védettségből, ez pedig a vírus okozta megbetegedések megugrásához vezetett. A virológus azt is hozzátette, hogy a betegségen a legtöbb esetben 5-6 nap alatt át lehet esni, amihez a kulcs a megfelelő pihenés és sok folyadék fogyasztása.

A Google-keresések az egekbe szöktek az új megbetegedés hírére

Mivel a vírussal kapcsolatban a legnagyobb riadalmat talán az okozta, hogy a Covid járványhoz hasonlóan szintén egy Kínából induló vírusról van szó, a "HMPV" mellett a "china virus" keresési kifejezéssel kapcsolatos érdeklődést is megvizsgáltuk világszinten.

A 12 hónapos adatokból egyértelműen látható, hogy a HMPV vírus hírére kilőtt mindkét kifejezésre érkező keresések száma.

Kép forrása: Google Trends

Fontos megjegyezni, hogy a fenti grafikonon látható szaggatott vonal azt jelzi, hogy a kifejezést jelenleg is rengetegen használják, így a rendszer csak megbecsülni tudja az érdeklődés arányait.

Ha a "covid" kifejezést is belevesszük az összehasonlításba és tágabb időszakot vizsgálunk, látható, hogy a 2019-ben világjárványt okozó koronavírus jóval nagyobb érdeklődést generált a járvány felfutásakor, mint most a HMPV.

Kép forrása: Google Trends

Azonban, mivel az elmúlt években a Covid-19 járványt egyre jobban megismerték az emberek és lecsengett a vírus az oltásnak és a védelmi intézkedéseknek köszönhetően,

mostanra a HMPV vírus nagyobb érdeklődést generál a koronavírusnál.

Kép forrása: Google Trends

Globálisan területileg jelentős különbségek figyelhetőek meg a vírusok (HMPV és Covid) iránti internetes érdeklődésben. Míg a HMPV iránt nem meglepő módon leginkább ázsiai országokban magas az érdeklődés, addig az Egyesült Államokban és a legtöbb dél-amerikai országban továbbra is a Covidra érkezett több keresés a HMPV-járvány tavaly december végi kitörése óta.

Kép forrása: Google Trends

Az európai térképre pillantva láthatóan a megosztottak a kontinens országai: Nagy-Britanniában, valamint számos dél és kelet-európai országban a HMPV vírus, míg Franciaországban és Spanyolországban a Covid váltott ki nagyobb érdeklődést az interneten.

Áttérve Magyarországra, december végétől nézve hasonló kiugrást láthatunk a vírussal kapcsolatos keresési kifejezésekben, mint a globális adatokban.

Kép forrása: Google Trends

Ha a vármegyékre lebontva vizsgáljuk a képet, látható, hogy a nagy médiavisszhangot kapó HMPV, az ország nagy részén (nyolc megyében és Budapesten) nagyobb érdeklődést produkált az általános "vírus", valamint a a "Covid" keresőszavaknál.

zala, somogy és pest vármegyékben azonban az elmúlt időszakban is nagyobb volt a Google-ben a keresési intenzitás a "Covid" keresőszóra, mint a HMPV vírussal kapcsolatos kifejezésekre.

Kép forrása: Google Trends

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images