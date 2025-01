Hatalmas győzelmet ünnepelnek az oroszok: véget érhetett a háború egyik leghosszabb csatája

Orosz milbloggerek egyöntetű jelentése szerint az orosz csapatok elérték a város északnyugati határát, és elfoglalták az ott található, maradék lakóházakat is. Egyes, térképeket is készítő bloggerek már a város teljes területét orosz kontroll alá sorolják, mások egy-két negyed feletti uralmat vitatottnak jelölnek.

Russian forces have captured the remaining residential housing in the northern end of the city. pic.twitter.com/V1WJbqSssx