Befejeződött David Pressman megbízatása, elhagyta Magyarországot

David Pressman 2025. január 13-án fejezte be hivatali idejét az Egyesült Államok magyarországi nagyköveteként, és 2025. január 13-án távozott Budapestről

– közölte a hvg.hu-val az USA budapesti nagykövetsége.

Az M1 Híradójának beszámolója szerint a távozó nagykövet hétfőn hajnalban, London érintésével utazott vissza az Egyesült Államokba. A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren vele volt férje és két gyermeke, velük közösen hagyta el Budapestet.

A kormánnyal szemben rendszerint kritikus hangot megütő nagykövet utoljára annak a hírnek a kapcsán került be a hírekbe, hogy az Egyesült Államok kormánya szankciókat vetett ki Rogán Antal kabinetminiszterre, mivel Washington szerint korrupciós tevékenységekben vett részt. A kormány a távozó nagykövet bosszújaként értékelte a lépést.

2022. szeptemberi érkezésekor Pressman közzétett egy bemutatkozó rövidfilmet, amelyben magyarul köszöntötte a hazánkban élőket. Elmondta akkor, hogy a kilencvenes években történt magyarországi utazása során nemcsak a magyar ételeket és kultúrát ismerte meg, hanem barátokra is lelt hazánkban.

Megtiszteltetés volt az Amerikai Egyesült Államokat képviselni a történelem egy olyan rendkívüli pillanatában, amikor kapcsolatainknak oly sok minden forog kockán. Köszönöm, hogy befogadtak nemzetükbe és otthonaikba. A viszontlátásra.

- írta most a nagykövet az X-en (korábbi Twitter) közzétett posztjában, amelyhez szintén egy videót is mellékelt.

It has been an honor to represent the United States of America at an extraordinary moment in history with so much at stake in our relationship. Thank you for welcoming me into your nation and into your homes. Until we meet again. Viszontlátásra. Ambassador David Pressman pic.twitter.com/G23EUZm2Wx