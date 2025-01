Donald Trump egyértelmű választ kapott bekebelezési tervére: "nem fog megtörténni!"

Nem fog megtörténni

- mondta a hivatalából távozni készülő Justin Trudeau az MSNBC Inside with Jen Psaki című műsorában, arra reagálva, hogy Donald Trump megválasztott amerikai elnök úgy véli, meg kellene szabadulni a két ország között "mesterségesen meghúzott határtól."

Tudom, hogy sikeres tárgyalóként szereti kizökkenteni az embereket

- vélekedett a republikánus politikusról Trudeau, akire Trump több ízben kanadai "kormányzóként" hivatkozott miniszterelnök helyett.

Én inkább a lényegi dolgokra koncentrálok, és nem arra, hogy az emberek beceneveket adnak nekem. Úgy értem, ha ennyire a bőröm alá lehetne mászni, valószínűleg nem bírnám sokáig a politikában

- reagált a lemondását január 6-án bejelentő liberális párti politikus, aki 2015 óta vezeti az országot.

Psaki: I'm assuming he didn't bring up his intention to publicly say he was going to annex through economic means CanadaTrudeau: When I started to suggest there could be a trade for Vermont or California, he immediately decided that it was not not that funny anymore. pic.twitter.com/ezGrOhWECU