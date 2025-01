Fél év kíméletlen ostrom után nagyon úgy néz ki, elesett az ukrán erődváros

Az orosz csapatok tavaly júniusban indítottak offenzívát a Donyeck középső részén fekvő iparváros ellen, a kezdeti sikerek után azonban megakadtak akkor, amikor a település nagyjából felét elfoglalták.

Tegnap még csak az orosz oldal jelentett komolyabb sikereket a városban, mostanra azonban több, döntően ukránpárti portálon is megjelentek olyan térképek, melyek alapján valószínűsíthető, hogy

az egyébként 2014 óta frontvonalon fekvő település több mint kilencven százaléka orosz kézre került.

The Russian invasion army reached and occupied the most North-Western point of . Indication is strong, the formery 31.000 inhabitants town was fully captured by the Russians. #NewsMap