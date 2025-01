Január második hetén máris összehozták az oroszok az év egyik legcsúnyább katonai bakiját

A Telegramon a felvétel eredetileg azzal a felkiáltással kezdett el terjedni, hogy egy "nyugati" rendszert semmisítettek meg az oroszok. Ez önmagában egyáltalán nem lenne elképzelhetetlen, a csúcstechnológiának számító amerikai NIM-104 Patriot rendszer M901-es kilövőállomásából például már legalább kettő megsemmisült a harcokban.

A hőkamerás felvételre ránézve azonban a témában jártasabbaknak feltűnhetett egy furcsaság: bár a légvédelmi rendszer képe eléggé elmosódott, az azért kivehető, hogy a találatot kapott fegyver nem hasonlít a Nyugat által Ukrajnának szállított eszközökre.

Earlier today, Russian channels posted a video purportedly showing a strike on what was claimed to be a Ukrainian pic.twitter.com/xvX8ozjfQ1