Egyetlen dolog jelezheti, hogy pusztító háborúra készül Kína: második világháborús fejlesztéseket vettek elő

Az elmúlt időszakban legalább három, más beszámolók szerint inkább öt olyan gyártás alatt lévő, nagyméretű partraszálló hajót figyeltek meg a kínai Kuangcsou hajógyárban, amelyek kulcsfontosságúak lehetnek egy esetleges Tajvan elleni invázió esetén. A járművekről szóló információkat egyelőre hivatalos források nem erősítették meg, azonban a felépítmény kialakítása azt a következtetést engedi – különösen a hosszú orr miatt – hogy ezeket partraszálláshoz használhatják. A Naval News több szakértőt is megkérdezett, akik megerősítették, hogy valóban a feltételezett típusok készülhetnek a dokkokban.

A kialakítás lehetővé teszi, hogy a nehezen megközelíthető partszakaszok is elérhető közelségbe kerüljenek. Miközben a hajó eleje egyfajta 120 méter hosszúságú híd lenne a szárazföld felé, addig a hátsó részen más hajók tudnának kipakolni. Mivel a hajóra emelőoszlopokat is tettek a stabilizálás érdekében ezért tulajdonképpen egy műveletnél mobil mólóként tudna viselkedni, valamint rossz idő esetén is használható lenne. Ezek a típusok nem teljesen jelentenek újdonságot,

a második világháborúban a szövetségesek a normandiai partraszállásnál vetették be a Mulberry kikötőket, amelyek hasonló elven működtek.

