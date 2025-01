Súlyos vád: repülőgépek elleni támadásokra készült Oroszország

Csak megerősíthetem, hogy Oroszország légi terrorcselekményeket tervezett, nemcsak Lengyelország, hanem az egész világ légitársaságai ellen

– jelentette ki Tusk.

A The New York Times a napokban arról számolt be, hogy az amerikai hírszerzés figyelmeztette a Fehér Házat, hogy Oroszország gyújtószerkezetek felcsempészését tervezi az Egyesült Államokba tartó teherszállító repülőgépekre. A Fehér Ház állítólag figyelmeztette a Kremlt, hogy állítsa le az akciót.

Moszkvát az utóbbi hónapokban számos vád érte az európai kritikus infrastruktúra elleni szabotázsakciókkal, vagy éppen GPS-jelek zavarásával kapcsolatban.

Tavaly év végén egy azeri utasszállító gép zuhant le, feltehetően azután, hogy eltalálta egy orosz légvédelmi rakéta. A tragédiában 38 ember vesztette életét. Vlagyimir Putyin ugyan bocsánatot kért a történtekért, de nem ismerte el nyíltan Oroszország felelősségét.

Címlapkép forrása: Andrzej Iwanczuk/NurPhoto via Getty Images