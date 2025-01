Úgy néz ki, igaz a hír: új fronton indultak rohamra az orosz páncélosok, támadás alá került Szumi megye

Úgy néz ki, igaz a hír, hogy az orosz haderő megpróbált páncélozott járművekkel áttörni Szumiba: friss felvétel jött arról, ahogy az ukrán erők a határ mellett elhagyott, harcképtelenné vált járműveket semmisítik meg.

Két napja jött a hír, hogy egy orosz gépesített alakulat megpróbált áttörni Ukrajnába Szumi térségében, Zsuravki település mellett. A betörési kísérletet az ukrán határőrök a 67-es gépesített dandár támogatásával megfogták, de ekkor még csak zavaros minőségű felvételek láttak napvilágot az incidens körülményeiről:

Most újabb felvétel érkezett, amelyen már egyértelműen látható, mi történt:

egy kis létszámú, mindössze 4-5 harcjárműből álló csoport próbált meg áttörni Ukrajnába, főleg BMP-2-es lövészpáncélosokkal.

A járműveket már napokkal ezelőtt elhagyták az oroszok, az ukrán haderő drónokat küldött a térségbe, hogy megsemmisítsék a hátrahagyott technikát:

Nehezen érthető, hogy az áttöréssel próbálkozó orosz alakulat pontosan mit akart elérni. Kis létszámú orosz alakulatok korábban is szivárogtak már be Szumi megyébe, de ezek minden esetben gyalogos, különleges műveleti egységek voltak, melyek jól álcázva, erdőkön át hatoltak be Ukrajna területére és pusztították a logisztikai képességet, határőr tevékenységet. Egy ilyen kis létszámú, páncélosokkal végrehajtott támadás könnyen észlelhető és könnyen meg is állítható, nem volt érdemi esélyük arra, hogy területet tudjanak hódítani Ukrajnán belül.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egyébként többször is azt állította tavaly, hogy Oroszország új frontot akar nyitni Szumiban, nem teljesen kizárt, hogy ennek kísérletét láthattuk. Ilyen mennyiségű technikai eszköz azonban biztosan kevés egy ilyen hadművelethez és ezzel nyilvánvalóan az orosz vezetők is tisztában vannak.

