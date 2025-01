Sorra esnek el az ukrán települések Kelet-Ukrajnában, Moszkva minden erejével nekimenne az erődvárosnak – Ukrajnai háborús híreink vasárnap

A Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivál (BIDF) idén is számos filmet hoz el Magyarországra január 25-e és február 2-a között. Oroszország Ukrajna elleni inváziója már lassan három éve tart, így folyamatosan születnek a dokumentumfilmek az eseményekről. A fesztiválon ezekből több is megtekinthető lesz, az alábbiakban kettőt részletesebben is bemutatunk. Ugyancsak látható majd az Ellenméreg című film, amelynek főszereplője a többek között az Alekszej Navalnij néhai orosz ellenzéki vezető merénylőit leleplező bolgár újságíró, Hriszto Grozev, aki maga is Putyin célkeresztjébe került.