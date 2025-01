Donald Trump történelmi visszatérése – Minden, amit tudni kell

Magyar idő szerint ma kora este Donald Trump leteszi hivatali esküjét az Egyesült Államok 47. elnökeként, a republikánus zászlóvivő ezzel átveszi a hatalmat a demokrata Joe Bidentől. A rendkívül fagyos időjárás miatt azonban a szokásostól eltérően nem a Capitolium lépcsősorán, hanem a szövetségi törvényhozás épületében fogják lebonyolítani a beiktatást, melyet díszmenet és nem egy, hanem három bál is követni fog. Az eseményről a Portfolio percről-percre tudósítani fog, de mindenekelőtt nézzük a legfontosabb tudnivalókat.

Sűrű a program

Az elnöki beiktatási ünnepsorozat már szombaton elkezdődött Washington D.C-ben.

Aznap tűzijátékkal egybekötött elnöki fogadást tartottak a leendő kabinettagoknak, melyet az alelnöki vacsora követett J.D. Vance megválasztott alelnök és felesége, Usha Vance részvételével. Vasárnap az Arlingtoni Nemzeti Temetőben megkoszorúzták az ismeretlen katona síremlékét, majd a délutáni órákban Donald Trump megválasztott elnök nagygyűlést tartott a Capital One Arenában, melynek címe "Tegyük ismét naggyá Amerikát győzelmi gyűlés" (Make America Great Again Victory Rally) volt - számolt be az MTI. Az esti órákban, hivatalba lépésének előestéjén egy hivatalos vacsorán is beszédet mondott Trump.

Hétfőn az elnöki beiktatás napján a hivatalos program közös istentisztelettel kezdődik a washingtoni Szent János templomban. Délelőtt tartják a Fehér Házban a beköltöző és a távozó elnöki házaspár, azaz ez alkalommal Donald és Melania Trump, valamint Joe és Jill Biden találkozóját (Tea at the White House), ahonnan elindulnak a Kongresszus épületébe a beiktatási ceremóniára.

Az amerikai elnökök beiktatási napja 1937 óta esik január 20-ra,

azt megelőzően március 4-e volt az elnöki mandátum kezdő és zárónapja. Erről az 1933-ban ratifikált XX. alkotmánykiegészítés rendelkezett, lerövidítve a "béna kacsa" időszakot a november elejére időzített elnökválasztást követően.

Tavalyi győzelmével Trump több okból is beírta magát a történelemkönyvekbe:

egyrészt Grover Cleveland 1892-es újraválasztása mellett eddig csak neki sikerült nem összefüggő második elnöki ciklusra szert tennie. Az amerikai elnököket rendszerint egymást követő 4-4 évre választják újra, és ritkán indulnak újra egy vereség után – nem úgy, mint Trump 2020-at követően, aki ezáltal a 45. és 47. elnök címét is magáénak tudhatja.

Emellett Trump lesz az Egyesült Államok legidősebben beiktatott elnöke, ugyanis 159 nappal öregebb lesz a mostani ceremónián, mint az eddigi csúcstartó, egyben elődje, Joe Biden . Mindez azt jelenti, hogy a régi-új elnök a 82 éves demokratánál is idősebben fogja elhagyni hivatalát 2029-ben.

ugyanis 159 nappal öregebb lesz a mostani ceremónián, mint az eddigi csúcstartó, egyben elődje, . Mindez azt jelenti, hogy Az ingatlanmágnásból lett politikus ráadásul az első büntetőbíróság által elítélt és bűnösnek kimondott személyként foglalhatja majd el az Ovális Irodát (a New York-i állami bíróság, ami elítélte Trumpot, nem szabott ki rá érdemi büntetést, a georgiai pere határozatlan időre elhalasztódott, míg a két szövetségi vádat ejtették ellene a választási győzelme fényében.)

Farkasordító hideg lesz

A BBC szerint a zenei előadások és nyitóbeszédek a Kongresszus épületében, pontosabban annak rotundájában (kupolacsarnokában) már helyi idő szerint délelőtt 9 óra 30 perckor elkezdődhetnek, bár érdemi eseményekre 11 után lehet számítani – ez magyar idő szerint 17 órára esik. A beiktatási ceremónia közép-európai idő szerint körülbelül 17:30-kor kezdődik, az eskütételre pedig az alkotmány értelmében amerikai idő szerint délben (itthon 18 órakor) kerül sor. Az elnöki eskü szövege a következő:

ünnepélyesen esküszöm, hogy az Egyesült Államok elnökének tisztét híven gyakorolom, és legjobb képességeim szerint fenntartom, óvom és megvédem az Egyesült Államok alkotmányát.

Az eskü közben Trump kettő Bibliára fogja rátenni a kezét:

egy személyesre, amelyet 1955-ben kapott édesanyjától, illetve a bársonykötésű Lincoln-Bibliára, amelyet Abraham Lincoln 1861-es beiktatásakor használtak.

Az új elnök ezután megtartja beiktatási beszédét, melyben ismerteti a következő négy évre kitűzött céljait. Beszédének témája az egység, az erő és a méltányosság lesz sajtóinformációk szerint. Trump ezt követően kulcsfontosságú dokumentumok aláírásával folytatja. Arról, hogy Trump egy egészpályás letámadás keretében milyen elnöki rendeleteket adhat ki első napján, itt számoltunk be.

Jóllehet Jimmy Carter december 29-i halálát követően Joe Biden elnök 30 napig elrendelte a zászlók félárbócra eresztését, Mike Johnson republikánus házelnök múlt héten közölte, a mai napon teljesen felvonják a lobogókat a Capitoliumnál. A megválasztott elnök korábban nemtetszését fejezte ki aziránt, hogy félárbócon lévő zászlókkal övezve iktatnák be.

A legnagyobb változás viszont, hogy Trump múlt pénteken bejelentette,

kivételesen nem a Capitolium lépcsősorán fogják tartani a beiktatási ünnepséget

a hétfőn várható rendkívüli hideg miatt. A leendő elnök közleményében arra is emlékeztetett, hogy a lebonyolítás hasonlítani fog Ronald Reagan második beiktatási ceremóniájához 1985 januárjában, amikor ugyancsak a hideg miatt kellett áthelyezni az eseményt. Az amerikai meteorológiai szolgálat mára Washington D.C. központjára mínusz 5 fokos maximum hőmérsékletet jelzett előre, de az erős szél miatt mínusz 15 fok körüli hőérzettel számoltak.

Történelmi feljegyzések szerint a leghidegebb Reagan '85-ös eskütételének napján volt, mínusz 13 fokos napi maximum. A maihoz hasonló hideget John F. Kennedy 1961-es beiktatásának napján jegyeztek még fel az MTI szerint.

A republikánus politikus pénteken azt is közölte, a beiktatási ceremónia élő közvetítését a kilátogató közönség szintén fedett helyen, a Washington D.C. belvárosában található sportcsarnokban, a Capital One Arenában követheti. A szokás szerint egyébként a Capitoliumtól Fehér Házig tartó, Pennsylvania sugárúti elnöki díszmenetet (Presidential Parade) szintén az arénában tartják, így Trumpék is csatlakoznak majd az ott ünneplőkhöz.

Ezután az esti órákban

a frissen hivatalba lépett elnök három hivatalos bálon is beszédet tart.

Az elnök tiszteletére rendezik a Főparacsnok Bált (Commander in Chief Ball), a Szabadság Beiktatási Bált (Liberty Inaugural Ball), valamint a Csillagfény Bált (Starlight Ball). A beiktatási eseménysorozat kedden délelőtt Nemzeti Imaszolgálattal (National Prayer Service) zárul ökumenikus szertartás keretében a washingtoni Nemzeti Katedrálisban.

Kik lesznek ott?

Trump beiktatására a hagyományokhoz hűen törvényhozókat és más tisztviselőket várnak elsősorban. A négy élő korábbi elnök és feleségeik – Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama és Joe Biden – mind jelen lesznek, ahogy Kamala Harris alelnök is, aki a 2024-es választáson Trump ellenfele volt.

A kivétel Michelle Obama volt first lady, aki nem fog részt venni a ceremónián,

távolmaradására a hivatala nem adott magyarázatot (Michelle Obama Jimmy Carter volt elnök gyászszertartásán sem jelent meg, ehelyett hawaii nyaralását töltötte.) Noha

Donald és Melania Trump 2021-ben, a Capitolium január 6-i ostroma után kihagyták Joe Biden eskütételét,

a Biden-házaspár idén ott lesz Trumpén.

Trump beiktatására várnak egy sor techvezetőt is, köztük a Facebookot és Instagramot birtokló Meta élén álló Mark Zuckerberget, az Amazon-alapító Jeff Bezost, a világ leggazdagabb emberét és egyben Trump közeli szövetségesét Elon Muskot, továbbá az Apple-vezérigazgató Tim Cookot, a politika tűzvonalába került, TikTokot vezető Shou Chew-t és a Google-t tulajdonló Alphabet élén álló Sundar Pichai-t is.

Amint arról a CBS beszámolt, a beiktatáson a Trump szövetségesének számító külföldi országvezetők is meg fognak jelenni, köztük Javier Milei argentin elnök és Giorgia Meloni olasz miniszterelnök. Kína alelnöke, Han Cseng is ott lesz a Trump által meghívott Hszi Csin-ping képviseletében, de Jair Bolsonaro volt brazil elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök nem utaznak Washingtonba.

A külföldi politikusok meghívása egyébként eltér az eddigi gyakorlattól,

a külügyminisztérium 1874-ig visszanyúló feljegyzései szerint külföldi vezető még soha nem vett részt amerikai hatalomátadási ceremónián.

Trump eskütételén fellép a countryénekesnő Carrie Underwood és Christopher Macchio operaénekes, valamint Lee Greenwood énekes-dalszerző, a Nebraska-Lincoln Egyetem kórusa és az Egyesült Államok tengerészgyalogságának zenekara szintén közreműködik majd.

A Portfolio-n a délután folyamán folyamatosan frissülő, percről percre tudósításban tudják majd követni az eseményeket.

