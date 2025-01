Donald Trump nem teketóriázott, berúgta a Fehér Ház ajtaját: máris történt pár igazán történelmi dolog

Hétfőn helyi idő szerint déli 12 órakor beiktatták Donald Trumpot, az Egyesült Államok 47. elnökét a Capitolium kupolacsarnokában – de a megszokott látványt, a szövetségi törvényhozás épületének lépcsősorát Ronald Reagan második eskütételéhez hasonlóan beltérre cserélték a fagyos időjárás miatt. Beiktatási beszédében Trump "új aranykor" beköszöntét említette, majd nem sokkal később tollat ragadott: elődje, Joe Biden intézkedései közül 78-at visszavont, és több tucat másik elnöki rendeletet is aláírt, egy részüket a támogatói előtt egy washingtoni sportcsarnokban, míg másikat immár az Ovális Irodában ülve. Ez történt tegnap óta Amerikában.

Az immár 45. és 47. elnök címét is viselő Donald Trump tegnapi beiktatási ceremóniája számos tekintetben alaposan bejáratott rutineljárásnak tűnt Washington D.C-ben, hiszen 1789 óta ugyanazt az esküt mondta el valamennyi elnök:

ünnepélyesen esküszöm, hogy az Egyesült Államok elnökének tisztét híven gyakorolom, és legjobb képességeim szerint fenntartom, óvom és megvédem az Egyesült Államok alkotmányát.

Donald Trump takes the oath of office to become the 47th president of the United States, and only the second president in U.S. history to serve non-consecutive terms. https://t.co/XDxGhnFMGi — CBS (News) January 20, 2025

Trump ugyanezt a mondatot szavalta el, bár afelől akadt egy kis kétség, hogy jelent-e problémát az, hogy nem helyezte a kezét a régi-új first lady, a fekete kalapot viselő Melania Trump által tartott két Bibliára. (Az egyik egy személyes kötet volt, a másikat pedig Abraham Lincoln 1861-es beiktatásakor használták.) A Bibliára helyezett kéz, vagy bármilyen vallási dokumentumra tett eskü nem alkotmányos előírás egyébként; bár mint emlékezetes, 2009-ben Barack Obamát a biztonság kedvéért másodjára is beiktatta a Legfelsőbb Bíróság elnöke, mert az előtte lévő nap John Roberts belebakizott a szövegbe a Capitolium előtt állva.

A tegnapi ceremónia sem zajlott teljesen zökkenőmentesen, egy kisebb technikai malőr következtében ugyanis Carrie Underwood countryénekesnőnek zenei kíséret nélkül kellett elénekelnie az America the Beautiful című dalt.

*Music not playing*: I can just sing it @carrieunderwood — Kit (Maher) January 20, 2025

Noha a körítés évről évre alig változik,

Donald Trump beiktatása nemcsak a beltéri helyszín miatt volt más, mint a többi.

Gondolhatnánk arra a kivételességre, hogy a republikánus zászlóvivő Grover Cleveland után mindössze a második elnök, akit nem összefüggő ciklusokra választottak újra; esetleg arra, hogy ő az első bíróság által korábban elítélt elnök, vagy arra is, hogy a 78 éves Trump a legidősebb korában beiktatott amerikai országvezető (a 2021-ben ugyanennyi éves Joe Bident 159 nappal körözte le).

Trump második beiktatási ünnepsége viszont azért is rendhagyó volt, mert a korábbi gyakorlattól eltérően hivatalban lévő és külföldi országvezetők szintén megjelentek rajta, köztük Han Cseng kínai alelnök, Javier Milei argentin elnök és Giorgia Meloni olasz miniszterelnök, valamint Liz Truss és Boris Johnson korábbi brit kormányfők. Emellett olyan internetes influenszerek is tiszteletüket tették, mint Joe Rogan, a Paul-testvérek és Theo Von,

de a showt minden bizonnyal a nagy techvállalatok egymás mellé felsorakozott vezetői lopták el.

Jelen volt a Meta élén álló Mark Zuckerberg; Jeff Bezos, az Amazon alapítója; Tim Cook, az Apple vezérigazgatója; a betiltással fenyegetett TikTokot vezető Shou Chew; a Google-t tulajdonló Alphabet első embere, Sundar Pichai; és persze a világ leggazdagabb üzletembere, egyben Trump közeli szövetségese, Elon Musk.

A Spacex tulajdonosa feltűnően nem tudta leplezni örömét, amikor Trump a Mars elfoglalásáról szóló jövőbeli terveiről beszélt,

bár a heves gesztusai bajba is sodorták tegnap, hiszen egyesek náci karlendítéssel vádolták meg.

Elon Musks reaction to Trump saying today: We will pursue our manifest destiny into the stars by launching American astronauts to plant the Stars and Stripes on the planet Mars. pic.twitter.com/XMLQC2OTuu — Sawyer (Merritt) January 20, 2025

A milliárdos üzletemberek jelenléte nem mindenkinek nyerte el a tetszését, Elizabeth Warren demokrata párti szenátor az X-en azt fűzte hozzá,

a nagy techmilliárdosok az első sorban foglalhatnak helyet Trump beiktatásán. Jobb helyük van, mint Trump saját kabinetjének. Ez mindent elmond.

A beiktatáson természetesen részt vettek a korábbi elnökök és feleségeik is, kivéve Michelle Obama, aki bővebb indoklás nélkül előzetesen jelezte távolmaradását.

Mindazonáltal az elődök jelenléte talán mégsem magától értetődő:

2021-ben, a Capitolium január 6-i ostroma után a csalást emlegető Trump nem jelent meg Biden beiktatásán, a demokrata politikus azonban idén még a Fehér Házban is fogadta az utódját. Sokatmondó lehet továbbá, hogy Trump előző alelnöke, Mike Pence – akinek a régi-új elnök támogatói négy éve az életét követelték, mert nem volt hajlandó önkényesen megváltoztatni a választás eredményét – szintén a felesége nélkül érkezett.

Elérkezett Amerika "új aranykora"

A változás azonnal kezdetét veszi, ettől a pillanattól kezdve Amerika hanyatlásának vége

- szögezte le Trump az eskütételét követő beszédében, 2025. január 20-át pedig a "felszabadítás napjának" nevezte. "Ettől a naptól fogva országunk virágozni fog, és tisztelet fogja övezni világszerte, minden ország irigységének tárgya leszünk, és nem engedjük meg, hogy továbbra is kihasználjanak minket. A Trump-kormányzat minden egyes napján egész egyszerűen első helyre fogom helyezni Amerikát" - hangsúlyozta a frissen felesketett amerikai elnök az MTI beszámolója szerint.

Az ingatlanmágnásból lett politikus felidézte, hogy tavaly ősszel merényletet kíséreltek meg ellene Pennsylvaniában, és azt állította,

isten azzal a céllal kímélte meg az életét, hogy elnökként "ismét naggyá tehesse Amerikát".

Az Egyesült Államok vissza fogja venni a Panama-csatornát és át fogja nevezni a Mexikói-öblöt Amerikai-öböllé

- jelentette ki Trump, a felvételeken pedig az látható, hogy a névváltoztatás hallatán a közönség soraiban ülő Hillary Clinton, 2016-os elnökválasztási ellenfele jóízűet nevetett.

Hillary laughing at Trump announcing hes renaming the Gulf Of Mexico to the Gulf of America pic.twitter.com/UWypR7d8vb — Adam (@AdamJSmithGA) January 20, 2025

Trump bejelentette azt is, kezdeményezni fogja az Egyesült Államok legmagasabb pontjának, az Alaszkában található Denali-hegynek nevezett 6190 méter magas csúcs McKinley-heggyé történő visszanevezését a volt elnök tiszteletére. Mérsékelt párttársa, az államot képviselő Lisa Murkowski szenátor viszont egyáltalán nem ért egyet ezzel, az X-en azt írta, az alaszkai őslakosok által használt névnek kellene hivatalosnak maradnia.

I strongly disagree with the Presidents decision on Denali. Our nations tallest mountain, which has been called Denali for thousands of years, must continue to be known by the rightful name bestowed by Alaskas Koyukon Athabascans, who have stewarded the land since time {:url} — Sen. (Lisa) January 21, 2025

Trump állítása szerint a világ legerősebb haderejének létrehozására készül.

A sikert nemcsak abban fogjuk mérni, hogy hány csatát nyerünk meg, hanem abban is, hogy hány háborúnak vetünk véget, és talán a legfontosabb szempontként abban, hogy hány háborúba nem keveredünk bele

- fogalmazott, majd azzal zárta mondandóját, "béketeremtő és egyesítő" elnökként szeretne bevonulni a történelembe.

A hivatalos, súgógép segítségével előadott kupolacsarnoki beszédét követően egyébként egy kötetlenebb, nagygyűlései hangulatát idéző színpadra lépése is volt Trumpnak, a Capitolium másik termében ugyanis további vendégek követték az eseményeket. Az új elnök előttük felszólalva többek közt azon élcelődött,

akart néhány "ellentmondásos" dolgot mondani előző beszédében,

de a hozzá közel állók meggyőzték, hogy ne tegye. Miután a tűsarkú cipője miatt lábfájásra panaszkodó feleségén poénkodott, a végén Trump elégedetten konstatálta, hogy

azt hiszem, ez jobb beszéd volt, mint az, amit az előbb mondtam odafent.

Miután a Kongresszus épületében aláírt pár rendelkezést az ideiglenes, ügyvivő miniszterek kinevezéséről, illetve arról, hogy ezentúl minden elnöki beiktatás napján teljesen felvonják a lobogókat, a republikánus zászlóvivő és alelnöke, J. D. Vance a Capital One Arénába vették az irányt.

(Trump nem vette jó néven, hogy Jimmy Carter december 29-i halála miatt a szokásnak megfelelően 30 napig félárbócra kellett volna ereszteni a zászlókat, azaz a beiktatásán is, de Mike Johnson republikánus házelnök közbenjárásának hála tegnap végül felvonták őket, mától pedig ismét félárbócon lobognak január 29-ig.)

President Trump finds letter from President Biden left for him in the Resolute desk in the Oval Office. pic.twitter.com/VTEHM0fT8c — CSPAN (@cspan) January 21, 2025

A Washington D.C. belvárosában lévő sportcsarnokban ujjongó támogatói fogadták Trumpot, az időjárási viszonyok miatt ugyanis ide helyezték át a normális esetben Capitoliumtól Fehér Házig tartó elnöki díszmenetet. Az arénában a frissen beiktatott elnök újabb elnöki rendeleteket írt alá, ahogy az Ovális Irodában is, amit ezután foglalt el először 2021 januárja óta. A Fehér Házban ülő Trump egyébként a kamerák előtt, az egyik riporter kérdésére találta meg azt a levelet az asztali fiókban, melyet Joe Biden neki címzett, de a tartalmáról nem tudtunk meg semmit.

A napot végül nem egy, hanem három bállal zárta az új elnök: a főparancsnoki, a szabadság beiktatási és a csillagfény bál keretében ünnepi tortavágásra is sor került, amit az elmaradhatatlan YMCA című zeneszám követett. A beiktatási eseménysorozat egyébként kedd délelőtt Nemzeti Imaszolgálattal (National Prayer Service) zárul ökumenikus szertartás keretében a Washingtoni Nemzeti Katedrálisban.

President Trump cuts a HUGE CAKE with a sword and then breaks out Dancing lolHe looks VERY HAPPY!!!!! https://t.co/0SAZ4btLXu — MJTruthUltra (@MJTruthUltra) January 21, 2025

Ezen virít Trump szignója

A Washington Post gyűjtése alapján

a republikánus zászlóvivő tegnap az amerikai történelem eddigi legtöbb elnöki rendeletét írta alá az eskütétel napján,

szám szerint 26-ot. Az eddigi csúcstartó egyébként Biden volt kilenc végrehajtói lépéssel.

Trump első intézkedése rögvest

elődje 78 rendelkezését helyezte hatályon kívül.

Ezek között volt olyan, ami a diszkriminációval szemben vagy az éghajlatváltozás kezelése érdekében született, de tartalmazott olyan izraeli telepesek elleni szankciókat is, akiket a ciszjordániai palesztinokkal szembeni erőszakkal vádoltak.

Az MTI szerint az új elnök a szövetségi kormányzat működését illetően arról rendelkezett, hogy

a szövetségi alkalmazottaknak kötelezővé válik a személyes megjelenés munkahelyükön,

amivel a koronavírus-járvány idején bevezetett, a rendszeres otthoni munkavégzésre vonatkozó lehetőséget vonta vissza. Egyben befagyasztotta a szövetségi alkalmazottak további felvételét, ami a végrehajtó hatalom valamennyi pozíciójára vonatkozik, kivéve a hadsereget és a nemzet- és közbiztonsági, valamint bevándorlási hatóságokat.

Mint arról az Axios beszámolt, Trump lényegében a Schedule F-ként elhíresült korábbi lépését is visszaállította, miszerint

egyes szövetségi kormányzati közalkalmazottakat politikai kinevezettekké minősített át,

azokat megcélozva, akik munkája "bizalmas" és "szakpolitikát meghatározó."

Ahogy azok nagy részét beiktatásakor belengette, Trump további intézkedései a következők:

Nemzeti veszélyhelyzetet hirdetett az energiatermelésének bővítése érdekében és eltörölte a kötelező elektromosautó-kvótákat és a cseppfolyósított földgáz (LNG) exportjára vonatkozó korlátozásokat.

Felálló kormányát az amerikai kereskedelmi deficit felülvizsgálatára szólította fel , különösképp Mexikó, Kanada és Kína esetében, és más országok tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatának feltárást kérte.

, különösképp Mexikó, Kanada és Kína esetében, és más országok tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatának feltárást kérte. Első ciklusához hasonlóan újból kilépett a párizsi klímaegyezményből, illetve a Nemzetközi Egészségügyi Világszervezetből (WHO) is.

Trump supporters cheer as he signs an executive order withdrawing from The Paris Climate Treaty pic.twitter.com/2IlyyhlgFa — Acyn (@Acyn) January 20, 2025

75 napig felfüggesztette a TikTok betiltásáról szóló, Kongresszus által elfogadott, majd a Legfelsőbb Bíróság által alkotmányosnak ítélt törvény végrehajtását, amíg meghatározzák a "megfelelő jövőbeli lépéseket."

Enyhítette 14 személy büntetését, akiket a Capitoliumnál történt 2021. január 6-i zavargások kapcsán vádoltak meg bűncselekménnyel, továbbá kegyelmet adott több mint 1500 emiatt elítélt embernek, köztük a szélsőjobboldalinak tartott Proud Boys szervezet vezetőjének, Enrique Tarriónak, aki különben 22 évnyi börtönbüntetését töltötte volna.

Egy homályosan megfogalmazott rendelet által a szövetségi kormányzat "fegyverként használatának befejezésére" és a hatóságok átvizsgálására szólított fel .

. Emellett aláírt egy rendeletet a két nem (férfi és nő) kizárólagos és hivatalos elismeréséről, melyet a fogantatáskor határoznak meg. Arra utasította a kormányzati szerveket, hogy a kiállított dokumentumokon ezt tüntessék fel, szüntessék meg a nemi identitás vagy a preferált névmások használatát, és tartsanak fenn kizárólag nők számára elérhető helyiségeket a börtönökben és menedékhelyeken.

Arra utasította a kormányzati szerveket, hogy a kiállított dokumentumokon ezt tüntessék fel, szüntessék meg a nemi identitás vagy a preferált névmások használatát, és tartsanak fenn kizárólag nők számára elérhető helyiségeket a börtönökben és menedékhelyeken. Trump megtiltotta az amerikai állampolgárok szólásszabadságának állam általi cenzúrázását , egyúttal azzal vádolva a szövetségi kormányt, hogy "a félretájékoztatás elleni küzdelem ürügyével" megsértette a szólásszabadságot.

, egyúttal azzal vádolva a szövetségi kormányt, hogy "a félretájékoztatás elleni küzdelem ürügyével" megsértette a szólásszabadságot. Visszavonta egyes hírszerzési tisztviselők nemzetbiztonsági jogosultságát, köztük korábbi tanácsadójáét, John Boltonét.

90 napra felfüggesztette az amerikai külföldi segélyezési programokat, amíg azokat nem igazítják Trump külpolitikai stratégiájához.

Az amerikai digitális szolgálat átszervezésével és átnevezésével létrehozta a kormányzati hatékonysági hivatalt (DOGE), melyet feltehetően egyedül Elon Muskra fog bízni, Vivek Ramaswamy ugyanis bejelentette távozását.

Bevándorlók várakoznak arra, hogy az amerikai határőrök elszállítsák őket és feldolgozzák a kérelmüket az amerikai-mexikói határon 2023. május 12-én a texasi El Pasóban. Forrás: John Moore/Getty Images

Ez a fő fókusz

Trump kampányígéretei között előkelő helyen szerepelt az "Egyesült Államok történetének legnagyobb deportálási művelete", így az új elnök elsőszámú prioritása kétség kívül a bevándorlás lesz. Már tegnapi beszédében kifejtette, hogy az első elnöki rendeletei között

országos vészhelyzetet fog hirdetni az amerikai-mexikói határon,

és megkezdik az illegális bevándorlók, "bűnöző idegenek millióinak" kitoloncolását "oda, ahonnan jöttek."

A Hill arról írt, percekkel Trump hivatalba lépése után szinte azonnal leállították a Biden-adminisztráció által bevezetett CBP One alkalmazást, melyen keresztül időpontot tudtak foglalni azon amerikai-mexikói határra érkezők, akik legális módon szerettek volna bejutni az Egyesült Államokba. Az app leállításával lényegében törölték a vízummal nem rendelkezők összes időpontját, erre pedig rengetegen a határnál várakozva eszméltek fel.

A Fehér Ház ezenkívül bejelentette,

Trump visszaállítja a "Maradj Mexikóban" (Remain in Mexico) nevű intézkedést, ezzel a déli határra érkező menedékkérőket a szomszédos országban történő várakozásra késztetve, és véget vetve annak, hogy szabadon engedik őket az Egyesült Államokban, amíg elbírálják kérelmüket a bevándorlási bíróságok;

(Remain in Mexico) nevű intézkedést, ezzel a déli határra érkező menedékkérőket a szomszédos országban történő várakozásra késztetve, és véget vetve annak, hogy szabadon engedik őket az Egyesült Államokban, amíg elbírálják kérelmüket a bevándorlási bíróságok; katonákat fog vezényelni a déli határszakaszra, hogy megállítsák a bevándorlók "katasztrofális invázióját" (korábbi tervek szerint a nemzeti gárda és a katonaság mindössze logisztikai és adminisztratív feladatok látna el, például fuvarozást, ezzel tehermentesítve a bevándorlási hatóságokat);

(korábbi tervek szerint a nemzeti gárda és a katonaság mindössze logisztikai és adminisztratív feladatok látna el, például fuvarozást, ezzel tehermentesítve a bevándorlási hatóságokat); külföldi terrorista szervezetnek minősítette a kartelleket és bűnbandákat, azok Egyesült Államokban tartózkodó tagjaira pedig az 1798. évi külföldi ellenségekről szóló törvény felhasználásával csapna le;

azok Egyesült Államokban tartózkodó tagjaira pedig az 1798. évi külföldi ellenségekről szóló törvény felhasználásával csapna le; arra utasította a védelmi és a belbiztonsági minisztereket, hogy tegyenek lépéseket "ideiglenes és állandó fizikai akadályok telepítésére és építésére" a határ mentén;

a határ mentén; arra szólította fel a szövetségi főügyészséget, hogy a halálbüntetés kiszabását kérje azokra az illegális bevándorlókra, akiket halált okozó bűncselekményért ítélnek el;

és végül felfüggesztette az országba érkező menekültek letelepítését legalább négy hónap erejéig, valamint felgyorsította azon személyek kitoloncolását, akik nem felelnek meg a menedékkérelmi követelményeknek.

Beiktatási beszédében Trump azonban nem tett említést a legnagyobb horderejű tervéről. Egy ugyancsak tegnapi rendelete szerint

az amerikai kormányzat többé nem ismeri el a törvényes státusszal nem rendelkező bevándorlók Egyesült Államokban született gyermekeinek állampolgárságát

- számol be a Washington Post. Az intézkedés emellett végez azon Amerikában született gyermekek automatikus állampolgársághoz való jogával is, akiknek a szülei ideiglenes munkavállalási, diák- és turistavízummal tartózkodnak az Egyesült Államokban. Az Egyesült Államokban több mint 11 millió illegális bevándorló él és dolgozik papírok nélkül.

Mindez nem kevesebbet jelent, minthogy

Trump újraértelmezné az amerikai alkotmány XIV. kiegészítését,

miszerint minden, az Egyesült Államok és annak joghatósága alá tartozó területen született személy amerikai állampolgár, és kizárná ebből a nem törvényes bevándorlók gyermekeit.

Az Axios szerint

Kaliforniai és New York állami főügyészek máris jelezték, bíróságon fogják megtámadni Trump lépését.

A Trump ellen korábban üzleti csalás miatt polgári eljárást indító Letitia James New York állami főügyész közölte, véleménye szerint a rendelet "nem más, mint egy kísérlet a megosztottság és a félelem szítására, de készen állunk arra, hogy a törvény teljes erejével visszavágjunk alkotmányunk integritásának megőrzése érdekében."

Az ACLU nevű jogvédő szervezet az erőfeszítéshez csatlakozva kijelentette,

egy végrehajtói rendelet nincs arra feljogosítva, hogy felülírja az alkotmányt.

Bár Trump első napon kiadott szerteágazó rendeletei valóban radikális változást hozhatnak, azok nagy része szinte biztosan a bíróságokon fog kikötni.

Matthew Dallek, a George Washington Egyetem politikatörténésze sokkterápiához hasonlította a frissen beiktatott elnök húzásait.

A sokk és a riadalomra [épülő taktika] célja, hogy üzenetet küldjön a kritikusainak, és ami a legfontosabb, a szavazóinak és a támogatóinak, hogy visszatért, és megpróbálja betartani a kampányígéreteit, méghozzá agresszív módon

- fejtette ki a történész.

Meglátjuk, Trump milyen lépésekkel "sokkolná" ellenfeleit a második, aztán meg a harmadik napján, és ezek közül mi megy, és mi marad a jogi hercehurcák folyamán.

Címlapkép forrása: Jim Lo Scalzo/EPA/Bloomberg via Getty Images