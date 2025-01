Meglepő dolgok derültek ki egy rendkívül veszélyes vírus elleni vakcináról

Egy új tanulmány arra figyelmeztet, hogy bár a madarak madárinfluenza elleni oltása csökkenti a tavaly óta az Egyesült Államokban súlyos járványhelyzetet okozó betegség terjedését, az oltások alkalmazása nem kívánt következményekkel is járhat. A Science Advances folyóiratban megjelent kutatás szerint a madárinfluenza-vírus magas patogenitású H5 altípusa elleni vakcinázás elősegítheti a vírus evolúcióját, amellyel akár ellenállóbb, gyorsabban terjedő válfajai is kialakulhatnak - számolt be a Newsweek