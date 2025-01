Egyetlen hatalmas különbség miatt nyerheti meg a háborút Oroszország: ezzel nem tudnak versenyezni az ukránok

Az orosz-ukrán háború súlyos emberi veszteségeket okoz mindkét oldalon, de a pontos számok továbbra is bizonytalanok. A konfliktus intenzitása és az áldozatok magas száma a második világháború óta nem látott mértékű Európában. Miközben mindkét fél igyekszik titkolni a veszteségeit, független becslések és elemzések próbálják feltárni a valós helyzetet - jelentette a The New York Times