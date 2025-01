Friss térképek jöttek: több frontszakaszon is bajban vannak az ukránok

Az orosz-ukrán háború eseményeit függetlenül, kizárólag harctéri felvételek alapján készült térképeken bemutató War Mapper egész pontosan 10 új térképet tett közzé, ezen jól látszik a hadműveletek alakulása egyes szektorokban.

An overview map of the situation in Ukraine as of 24th January 2025. pic.twitter.com/fF3SSJ3sPm