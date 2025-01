Ék egyszerű megoldással álcázta legújabb fegyverét Észak-Korea Oroszországban, de így is fény derült a turpisságra

A 2023-as phenjani katonai parádén bemutatott "harcjárművek" most a valódi hadszíntéren is felbukkantak.

Az észak-koreai innováció lényege, hogy a rakéta-sorozatvetőket (MLRS) civil teherautóknak álcázzák. A harcjárművek 12 darab, egyenként 30 kilométeres hatótávolságú, 122 milliméteres rakétát képesek kilőni.

North Korean 122mm MLRS disguised as civilian trucks have been spotted in Russia, on the Kursk front (Video 1). This is the first time this North Korean MLRS has been spotted in Russia. https://t.co/d1ZIQ9sTXZ