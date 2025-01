Lesújtó kutatás: apró részecskék fenyegethetik az emberek agyát

Korábbi kutatások már rávilágítottak, hogy az ételekben és akár a csapvízben is megtalálható mikroműanyagok már sok emberi szervben is kimutathatóak és számos egészségügyi kockázatot tulajdonítanak nekik. Egy idén publikált, egereken végzett kutatás pedig arra hívja fel a figyelmet, hogy ezek a részecskék akár az erek elzáródásához is vezethetnek az agyban - közölte a Newsweek