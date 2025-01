Trükkös módot találtak az ukránok a drónjaik bevetésére - Ez eddig tényleg senkinek sem jutott eszébe?

A kamikaze akciókra szánt FPV (Firs Person Viev - elsőszemélyes nézet) drónok a háború közel három éve alatt legendás státuszra tettek szert: olcsók, könnyen előállíthatóak, egyszerű a szállításuk, rettentő nehéz konvencionális fegyverekkel lelőni őket, ráadásul sokféle robbanószerrel felszerelhetőek, így a gyalogságtól a harckocsikig számtalan célpont megsemmisítésére alkalmasak.

A vezeték nélküli irányítással működő fegyvereknek ugyanakkor megvannak a maguk hátrányai is: az elektronikus zavaróberendezések megszakíthatják a kapcsolatot a pilóta és a drón között (ezért kezdenek egyre jobban elterjedni az optikai kábellel irányított variások), az eszközök pedig akkumulátorral működnek, így bizony hosszas repülés után lemerülhetnek.

Az X-en (korábban Twitter) és a Telegramon keringő videók alapján az ukrán katonák az utóbbi problémát egy végtelenül egyszerű megoldással igyekeznek orvosolni: a drónokat az oroszok által gyakran használt utánpótlási útvonalak mellé reptetik, majd

ahelyett, hogy a levegőből keresnék a célpontjaikat, egyszerűen leszállnak, és megvárják, amíg azok közel kerülnek hozzájuk.

