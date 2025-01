Trump nem viccel: Grönland megszerzése "nemzeti érdek"

Marco Rubio külügyminiszter ismét kiállt Donald Trump azon elképzelése mellett, hogy az Egyesült Államoknak meg kellene vásárolnia Grönlandot, hangsúlyozva, hogy ez az ország stratégiai érdekeit szolgálná. Rubio szerint ez nem pusztán területszerzésről szól, hanem geopolitikai szükségszerűség – írja az amerikai Politico.

Trump Grönland iránti érdeklődése nem egy könnyed ötletelés, hanem komoly stratégiai célkitűzés – tette egyértelművé Marco Rubio, az Egyesült Államok külügyminisztere a The Megyn Kelly Show-ban.

Ez nem vicc

– jelentette ki, majd hozzátette: „Ez nem arról szól, hogy területet szerezzünk a területszerzés kedvéért. Ez nemzeti érdekünk, és meg kell oldani.” Rubio szavai világossá tették, hogy a kormányzat nem tekint el ettől a kérdéstől, és valós lehetőségként kezeli Grönland megszerzését.

Rubio ugyan igyekezett elbagatellizálni Trump korábbi kijelentését, miszerint az Egyesült Államok akár katonai eszközöket is bevethetne Dánia ellen a terület megszerzése érdekében, de határozottan nem zárta ki ezt a lehetőséget sem.

Ő nem úgy fog egy tárgyalást vagy beszélgetést elkezdeni, hogy azonnal feladja a tárgyalási pozícióit

– magyarázta a külügyminiszter. Véleménye szerint Trump üzleti tárgyalási stratégiáit alkalmazza a külpolitikában, és ez „az első ciklusban nagy hatékonysággal működött.”

A dán miniszterelnök, Mette Frederiksen már korábban egyértelművé tette, hogy Grönland nem eladó, és ezt Trumpnak egy személyes telefonbeszélgetésben is nyomatékosította.

Frederiksen kancelláriája szerint Trumpnak azt is világossá tették, hogy Múte Egede grönlandi miniszterelnök többször is kijelentette: a terület státusza nem képezi alku tárgyát. Ennek ellenére az amerikai kormányzat továbbra is fenntartja a lehetőséget, hogy a terület jövőbeli stratégiai szerepéről tárgyalásokat folytasson.

Rubio szerint a globális felmelegedés miatt az Északi-sarkvidék egyre jelentősebbé válik a nemzetközi hajózási útvonalak szempontjából, és ha az Egyesült Államok nem lép időben, Kína könnyedén átveheti az irányítást a térségben. „A kérdés az, hogy ha a kínaiak fenyegetni kezdik Grönlandot, valóban megbízhatunk-e abban, hogy nem fognak üzleteket kötni a térségben? Valóban megbízhatunk-e abban, hogy nem fognak beavatkozni, akár erőszakkal is?” – tette fel a kérdést Rubio, érzékeltetve, hogy Washington számára a régió geopolitikai jelentősége folyamatosan növekszik.

Címlapkép: Marco Rubio, az Egyesült Államok külügyminisztere beiktatása előtti szenátusi meghallgatásán. A fotó forrása: Kevin Dietsch/Getty Images