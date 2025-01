Videó: esélye sincs az orosz légvédelemnek az ukrán sztárfegyver ellen

A felvételen az látható, amint egy ukrán drón gránátokat dobál egy alatta elhaladó orosz 9K330 Tor TLAR rövid hatótávolságú légvédelmi járműre. Az nem látszódik a felvételen egyértelműen, hogy a jármű megsemmisül-e, de a hasonló légvédelmi rendszerek meglehetősen vékony páncélzattal vannak ellátva, a videón pedig két, nagyjából azonos helyet érő találat is látható.

Nemesis unit continues to bombard Russian air defense systems. This time we have a night chase with Russian TOR air defense system. https://t.co/NUY1y8rTwV