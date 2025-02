Újabb repülőszerencsétlenség történt az Egyesült Államokban, többen meghaltak

A mentőrepülőgép egy beteg gyermeket és édesanyját szállította.

A repülőgépen 6 ember vesztette életét, egy ember pedig a földön, mikor autójára zuhant a légi jármű.

További 19 ember megsérült.

Claudia Sheinbaum mexikói elnök bejelentette, a repülőgép mind a hat utasa mexikói állampolgár volt.

A Learjet 55-ös azután zuhant le, hogy felszállt a philadelphiai reptérről.

A mexikói illetőségű repülőgépen utazó kislány egy philadelphiai kórházban volt orvosi kezelésen; éppen haza, Mexikóba tartottak édesanyjával, amikor a szerencsétlenség történt. Rajtuk kívül a pilóta, a másodpilóta, egy mentős és egy orvos tartózkodott a gépen. Egyikük sem élte túl a tragédiát.

A földön több autóban és házban is károk keletkeztek.

Szerdán Washingtonban egy utasszállító repülőgép ütközött egy Black Hawk helikopterrel, a szerencsétlenségben több tucat ember vesztette életét.

Another plane crash just now in Philadelphia; we can't rush to judgment until we know if the pilot is black or white. pic.twitter.com/7zSG1n0rn1