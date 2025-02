Újra lángba borult Tbiliszi: ellenzéki vezetőket vettek őrizetbe

A tüntetések hátterében az áll, hogy a kormányzó Grúz Álom párt novemberben bejelentette, 2028-ig felfüggeszti az európai uniós csatlakozási tárgyalásokat. Ez a lépés sokak számára elfogadhatatlan, hiszen az EU-csatlakozás régóta kitűzött nemzeti cél Grúziában. A grúz kormánypártot azzal is vádolják, hogy elcsalta az októberi parlamenti választásokat, ezért a demonstrálók új választásokat követelnek.

A vasárnapi tüntetésen a rendőrök letartóztatták Nika Meliát, az ország legnagyobb ellenzéki pártja, a Koalíció a Változásért egyik vezetőjét. Az Interfax hírügynökség szerint Meliát később óvadék ellenében szabadon engedték.

A politikus szerint elfogása után a rendőrök bántalmazták.

A rendőrőrsön egy székre ültem bilincsben, és egy rendőr megrúgott

– mondta Melia.

Nem ez az első alkalom az utóbbi hetekben, hogy ellenzéki politikus válik erőszak áldozatává. Korábban, január 14-én egy csoport rátámadt Giorgi Gaharia volt miniszterelnökre, akit sérülései miatt kórházba kellett szállítani.

A helyi média beszámolói szerint a vasárnapi tüntetésen Giorgi Ugulava volt tbiliszi polgármestert is őrizetbe vették.

A tüntések az elmúlt hetekben némileg alábbhagytak, de vasárnap újult erővel robbantak ki.

A vasárnapi megmozdulás során több ezer ember gyűlt össze Tbiliszi északi részén egy bevásárlóközpont előtt, és ideiglenesen eltorlaszolták a városból kivezető utat. A rendőrség jelentős erőkkel volt jelen, és előzetesen figyelmeztette a tüntetőket, hogy az autópálya lezárása bűncselekménynek minősül.

A közösségi médiában terjedő, nem ellenőrzött videofelvételeken símaszkos rendőrök láthatók, amint tüntetőket bántalmaznak, illetve sérülteket szállítanak mentőautókba. A Reuters tudósítója egy eszméletlen tüntetőt is látott az út szélén, de a sérülés körülményeit nem sikerült tisztázni.

After police brutality, unlawful arrests, and beatings at Tbilisi Mall, protesters marched for six hours across the city, arriving at Rustaveli at around 2 AM while chanting, Until the end. Video: @Publika_ge