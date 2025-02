Az ukránok egyik kedvenc páncélosa is megkapta a háború talán legfurcsább fejlesztését

A rácsokból álló, páncéltest köré hegesztett madárkalitkákat először az orosz harckocsizók alkalmazták, akik így próbáltak meg védekezni az ukrán tankelhárító rakéták, elsősorban az FGM-148 Javelin ellen. Az első próbálkozások rendre kudarcba fulladtak, a rács ugyanis egyszerűen nem tudta időben berobbanni a nagy sebességgel haladó rakétát.

A rendszer azonban az apró FPV-drónok elterjedése óta reneszánszát éli:

a jóval könnyebb, lassabb, gyakran kisebb robbanófejjel felszerelt repülőgépek esetében a rácsok kifejezetten hatékonyan robbantják fel a robbanószert még az előtt, hogy elérhetné a páncéltestet.

Bradley with anti-drone cage. They are effective, not 100% but they are effective. We have confirmed it multiple times. pic.twitter.com/fGDq3ytuoY