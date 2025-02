Egyetlen térkép, amely megmutatja, miért van kudarcra ítélve Donald Trump ukrajnai mesterterve

A Forbes térképén jól látszik:

Ukrajna természeti kincseinek lelőhelyei főleg azokon a területeken vannak, melyet orosz katonák tartanak megszállva, a fém és szénlelőhelyek például szinte kizárólag a Donyeck-medencében találhatók.

De hasonló a helyzet a nemesfémekkel is, az ukrán ellenőrzés alatt álló területek főleg gázban és olajban gazdagok.

The Russian Federation has taken control of up to 70 per cent of Ukraine's minerals: the most minerals are in Donetsk, Dnipropetrovsk and Luhansk regions, Forbes has calculatedTheir value is $15 trillion. pic.twitter.com/iItfAO0Nhl