Kiszivárgott, hol csaphat le legközelebb Donald Trump: ez a következő célpont?

A Washington Post információi szerint Donald Trump – kampányígéretének megfelelően – már most megkezdte a washingtoni oktatási minisztérium leépítését. Számos közalkalmazottat adminisztratív szabadságra küldtek, valamint nyomásgyakorlást indítottak az önkéntes felmondások ösztönzéséért. Emellett az Elon Musk által de facto vezetett kormányzati hatékonysági hivatal (DOGE) mintegy 20 tagja látott munkához a tárcánál a kiadás- és a létszámcsökkentés céljából.

Az elnöki rendelet várhatóan nem zárná be a minisztériumot,

mivel Trumpék is elismerik, hogy erről a Kongresszusnak kellene törvényt elfogadnia – ez pedig valószínűtlen a republikánusok szűk többsége miatt. Trump intézkedése valószínűleg egy jogalkotási terv kidolgozására utasítja majd a tárcát, továbbá előírná egy, a személyzet és a funkciók csökkentésére irányuló stratégia kidolgozását is.

Egyes források alapján a tervek között szerepel bizonyos feladatkörök más szövetségi minisztériumokhoz való átcsoportosítása is.

A jobboldali agytröszt, a Heritage Foundation által jegyzett Project 2025 például azt javasolta, a diákhitel-program felügyelete a pénzügyminisztériumhoz, a polgárjogi osztály pedig az igazságügyi tárcához kerüljön – bár meglehet, hogy ezen lépésekhez szintén kongresszusi jogalkotás szükséges.

Mivel az oktatáspolitika elsősorban az államok kezében van, a szövetségi minisztérium bezárása régóta fel-felemlegetett célja a republikánusoknak. A tárca jelenleg olyan programokat kezel, mint a Title I, amely kiegészítő támogatást nyújt a legszegényebb régiókban található közoktatási intézményeknek, továbbá felügyeli az 1600 milliárd dolláros szövetségi diákhitelprogramot is. Az oktatási minisztérium feladata még a diszkriminációt tiltó polgárjogi törvények betartatása.

Donald K. Sherman, a washingtoni Citizens for Responsibility and Ethics nevű civil szervezet ügyvezető igazgatója a Postnak azt nyilatkozta, Trump egyetlen funkció áthelyezése nélkül is gyengítheti a tárcát a vezető munkatársak kirúgásával, a költségvetés megnyirbálásával és a minisztérium főfelügyelőjének kirúgásával.

Címlapkép forrása: MTI