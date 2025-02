Ritka felvételen látható működés közben az ukrán IRIS-T SLS

Németország korábban leszállított már hat darab IRIS-T SLM légvédelmi rendszert Ukrajnának (összesen 12-t ígértek),

tavaly év végén pedig megérkezett az első két IRIS-T SLS is.

Maga az IRIS-T egy német fejlesztésű rövid hatótávolságú légiharc rakéta, ennek a földi indítású verziója az SL (Surface Launched), az SLS magát a légiharc rakétát indítja szárazföldről, az SLM pedig egy nagyobb hajtóművel felszerelt fegyverrel teszi ugyanezt.

Footage of German-supplied IRIS-T SLM SAM systems in Ukrainian service, seen engaging and knocking down Russian air threats. pic.twitter.com/LmzxZzHOzM