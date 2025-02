Olyan fegyvert villantott meg Amerika, amely egy csapásra véget vethet a drónok aranykorának

A fegyver pontos képességeiről semmi nem derül ki, csak egy fotót csatolt a Pentagon a jelentéshez, melyen működés közben látható az új eszköz. Az új fegyver elvileg Helios névre hallgat.

A lézert a USS Preble-re, egy Arleigh Burke osztályú rombolóra szerelték fel és sikeresen alkalmazták egy drón ellen.

The US Navy released a new photo of USS Preble (DDG-88) firing her HELIOS laser weapon. pic.twitter.com/oL4rMsA4Xu — OSINTtechnical (@Osinttechnical) February 3, 2025

Annyit tudni még, hogy a projekt egyelőre ígéretesnek tűnik és 2025-ben is folytatódnak majd a kísérletek.

Az ilyen lézerfegyverek lényege, hogy olcsón, lövésenként mindössze 1-2 dollárért tudnak likvidálni légi célpontokat, így lényegesen költséghatékonyabban tudják likvidálni például az elmúlt években rendkívül népszerűvé váló, filléres katonai drónokat, mint a légvédelmi rakétarendszerek. Ehhez hasonló fegyverekkel kísérletezik több másik ország is, például Kína, az Egyesült Királyság, Azerbajdzsán és Ukrajna is. Egyelőre még nem sikerült olyan szinten tökéletesíteni a technológiát, hogy tömeggyártásról is lehessen beszélni.

Címlapkép forrása: Luiz C. Ribeiro for NY Daily News via Getty Images