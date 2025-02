Új vadászgépeket kapott Ukrajna, Amerika nemet mondott Zelenszkijnek – Háborús híreink csütörtökön

Ben Stiller hollywoodi filmszínész X-oldalán tagadta és az orosz média hazugságának nevezte, hogy az USAID támogatásával utazott volna Ukrajnába 2022-ben.

A színész egy Elon Musk által retweetelt posztra reagált, amely szerint az amerikai humanitárius támogatásokat szétosztó USAID finanszírozta hollywoodi sztárok ukrajnai útját.

Ben Stiller az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának (UNHCR) jószolgálati nagyköveteként utazott a háború sújtotta Ukrajnába.

Ezek az orosz médiából származó hazugságok. Az ukrajnai humanitárius utamat teljes mértékben önerőből finanszíroztam. Nem kaptam semmilyen támogatást a USAID-tól, és természetesen semmiféle fizetést sem

– írta a színész.

A Musk által retweetelt poszt szerint Ben Stiller mellett Angelina Jolie, Sean Penn, Jean-Claude Van Damme és Orlando Bloom is a USAID támogatásával utazott Ukrajnába.

Donald Trump nemrég 90 napra felfüggesztette a USAID kifizetéseit.

