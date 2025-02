Zelenszkij magyarázatot követel Trump állítólagos béketervéről

Kijevben újságírói kérdésekre válaszolva Volodimir Zelenszkij hangsúlyozta, hogy Ukrajna nyitott a diplomáciára, de egyetlen ország sem hozhat döntéseket az ő részvételük nélkül.

Nem lehet egy [külső] államok által kidolgozott terv. Közös elképzelésre van szükség partnereinkkel

– írta az ukrán elnök közösségi oldalán a békejavaslatról.

A csütörtökön kiszivárgott, állítólagos amerikai béketerv szerint Donald Trump amerikai elnök február elején tárgyal Vlagyimir Putyinnal a háború lezárásáról, és ha sikerül előrelépni, Volodimir Zelenszkijnek vissza kell vonnia rendeletét, amely tiltja a tárgyalásokat az orosz elnökkel. Februárban vagy márciusban Trump, Putyin és Zelenszkij kétoldalú vagy háromoldalú egyeztetéseken vitatná meg a békeszerződés főbb pontjait, miközben az Egyesült Államok folytatná Ukrajna fegyverellátását a megállapodásig.

Az előzetes tervek szerint április 20-án teljes tűzszünet lép életbe, Ukrajna kivonulna Kurszk megyéből.

Majd április végén nemzetközi békekonferencia következne, amelyen Kína, Európa és más országok is részt vennének. Május 9-én hivatalosan bejelentenék a békekötést, Ukrajna megszüntetné a statáriumot és a mozgósítást, augusztusban elnökválasztást, októberben pedig parlamenti és önkormányzati választásokat tartana.

A tervezett békemegállapodás szerint Ukrajna semleges maradna, nem csatlakozhatna a NATO-hoz, viszont 2030-ig az EU tagjává válna, az USA pedig tovább támogatná hadserege modernizációját.

Az ország nem próbálná meg visszaszerezni az elveszett területeket, cserébe egyes nyugati szankciók azonnali, mások fokozatos feloldására kerülne sor, helyettük vámok lépnének életbe bizonyos orosz termékekre. Az ukrán politikai rendszer nyitottabbá válna az oroszbarát pártok számára, eltörölnék az orosz nyelv korlátozását, míg a békefenntartók jelenlétéről még további egyeztetés szükséges, mivel Kijev támogatja, Moszkva azonban elutasítja ezt a lehetőséget.

Úgy látom, hogy Oroszország mindig kifogásokat keres, hogy elkerülje a valódi tárgyalásokat. Megpróbálják majd eltolni a hangsúlyt, feltételeket követelnek, vagy akadályokra hivatkoznak. Ha valóban a háború befejezéséről beszélünk, akkor a részletek másodlagosak – a cél a fontos!

– mondta az ukrán a terv kapcsán egy újságírói kérdésre Kijevben.

