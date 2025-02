Ennyit a békülésről: Amerika ellensége hallani sem akar a tárgyalásokról

Ilyen kormányokkal nem lehet semmilyen tárgyalás, ez sem bölcs, sem meggondolt, sem méltóságos nem lenne”

– mondta Irán legfőbb vallási vezetője az ország haderejének.

Azt mondta: 2015-ben már egyezséget kötöttek Amerikával a nukleáris energia felhasználása kapcsán, de 2018-ban ezt Trump egyoldalúan felrúgta és szankciókat vezetett be.

Ha fenyegetnek minket, mi is fenyegetjük majd őket. Ha beváltják a fenyegetéseiket, mi is beváltjuk a fenyegetéseinket. Ha megsértik az országunk biztonságát, mi is megsértjük az övékét. Ez a mi kötelességünk, az iszlám ezt rendelte el”

– fogalmazott az ajatollah.

Donald Trump a múlt héten mondta azt, hogy „maximális nyomással” fogja terhelni Iránt, hogy tárgyaljanak vele egy újabb atomalkuról, erre reagált most Hámenej ajatollah nyilvános beszédében.

