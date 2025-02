Szijjártó Péter: Magyarország is átértékeli a jövőbeli részvételét a Nemzetközi Büntetőbíróságban

Magyarország is átértékeli a jövőbeli részvételét a Nemzetközi Büntetőbíróságban (ICC) - írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Facebook-oldalán szombaton, miután telefonos megbeszélést folytatott az izraeli külügyminiszterrel.

"Izraeli külügyminiszter-kollégámmal, Gideon Szaárral áttekintettük a közel-keleti konfliktus rendezésének lehetőségeit és terveit. Biztosítottam kollégámat Magyarország támogatásáról minden olyan javaslat esetében, amely alkalmas arra, hogy hosszú távon békét és nyugalmat teremtsen a Közel-Keleten" - közölte a miniszter.

Szijjártó Péter hozzátette, egyetértettünk abban, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság tevékenysége súlyosan átpolitizálódott, az ICC lejáratta a nemzetközi bírósági rendszert, így tájékoztattam arról, hogy

Magyarország is átértékeli a jövőbeli részvételét a szervezetben.

Emlékezetes, Donald Trump amerikai elnök csütörtökön rendeletet írt alá, amelynek értelmében Washington szankciókkal sújtja a Nemzetközi Büntetőbíróságot (ICC) az Egyesült Államok és közeli szövetségese, Izrael ellen folytatott eljárások miatt. Az USA soha nem volt tagja az ICC-nek, már a bíróság létrejötte óta elutasító volt a szervezettel szemben.

A magyar külügyminiszter ennek kapcsán már pénteken azt közölte: abszolút érthető Donald Trump döntése, mellyel szankciókat léptett életbe a Nemzetközi Büntetőbírósággal szemben. Szerinte az ICC a döntéseivel is csak a bizonytalanság súlyosbodásához járult hozzá a világ amúgy is nehéz helyzetben lévő részein. "Magyarország is értékeli a Nemzetközi Büntetőbírósággal való együttműködésének kérdését" - írta már akkor.

