Ukrajnába mennek Trump emberei, összeomlóban Oroszország szövetségi rendszere - Háborús híreink kedden

Az Európai Unió új szabályokat vezetett be az uniós szankciók megsértése vagy kijátszása esetére. Ezek a magatartások akár büntetőjogi következményekkel is járhatnak, bizonyos esetekben még szándékosság hiányában is. A tagállamoknak – így Magyarországnak is – 2025. május 20-ig kell átültetniük az új uniós előírásokat. Ez azt jelenti, hogy új jogszabályokat kell alkotniuk, vagy a meglévőket úgy kell módosítaniuk, hogy azok megfeleljenek az irányelvben foglalt követelményeknek. Milyen következményekkel számolhatnak azok a vállalatok, amelyek nem tartják be a korlátozó intézkedéseket? Hogyan kerülhetők el a pénzbüntetések és az egyéb szankciók?