Fontos kulisszatitkot árult el Sam Altman: hamarosan még okosabb lehet a ChatGPT

Azt szeretnénk, ha a mesterséges intelligencia egyszerűen csak működne; tisztában vagyunk vele, hogy a modelljeink és termékkínálatunk egyre bonyolultabbá vált

- írta Altman az X-en, utalva arra, hogy a jövőben egyszerűsödni fognak az előfizetős csomagajánlataik. A vezérigazgató elismerte, hogy az OpenAI termékpalettája az idők során összetetté vált, ezért a vállalat célja most az egyszerűsítés.

