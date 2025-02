Váratlanul felbukkant az amerikai légierő Gulfstreamje Moszkva felett

Az SAM080-as lajstromjelzésű, az Egyesült Államok légierejének tulajdonában lévő C-37 Gulfsream egy VIP utasszállító repülőgép, amelyeket a kormány és a védelmi minisztérium magas rangú tisztviselői számára készült különleges küldetések teljesítésére szereztek be. A jármű ma reggel szállt fel a Washington melletti Andrews légibázisról, majd Rotterdamon keresztül Oroszország felé repült.

A U.S. Air Force C-37B VIP Passenger Jet which took off earlier today from Joint Base Andrews near Washington, likely carrying a Diplomatic Delegation, is currently preparing to land in Moscow. pic.twitter.com/IytNonGatV