Világháborús T-34-esek bukkantak fel az orosz tankgyárban – Itt mégis mi történik?

Iskolás csoport látogatta meg az orosz harckocsikat gyártó Uralvagonzavod üzemét: az újonnan épített T-90M harckocsik, felújításon áteső T-72-esek mellett

felbukkann a gyártósoron egy régi, második világháborús T-34/85-ös harckocsi is.

(Az embed harmadik képén, háttal látható.)

A kommentár szerint a gépek Laoszból származnak, ezeket a harckocsikat még 2019-ből vásárolta vissza Oroszország az ázsiai országból.

Meanwhile at UVZ.Entertaining children's excursions, repair of T-34-85 tanks purchased in Laos. The conveyor is occupied for a significant part of the overhaul. And you can notice strange hybrids - T-72B3 turret on the T-90M chassis (judging by the AFU it is T-90M chassis, not pic.twitter.com/Ksg5Xdaeao