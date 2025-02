Besokallt Zelenszkij Trump magánakciója miatt: Ukrajna ezt soha nem fogja elismerni!

Portfolio 2025. február 17. 13:59

Ukrajna nem tudott arról, hogy Amerika tárgyalni fog az oroszokkal Szaúd-Arábiában, az egyeztetésbe nem vonták be Ukrajnát és Ukrajna nem is fogja elismerni, bármi is az eredménye az eseménynek – idézi Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt az Ukrainszka Pravda.