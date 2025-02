Váratlan ukrán győzelem Piszcsanyénél, közeleg az első béketárgyalás - Híreink az orosz-ukrán háborúról hétfőn

A hétvégén lezajlott a várva várt Müncheni Biztonsági Konferencia és bár magán az eseményen orosz delegáció híján nem volt semmilyen „béketárgyalás,” a rendezvénnyel párhuzamosan orosz-amerikai vonalon több, jelentősnek mondható lépés is történt az orosz-ukrán háború lezárása felé. Megvan a Trump-Putyin találkozó helyszíne, talán időpontja is, elkezdődtek az előkészületek és hivatalos keretek közt is javult Moszkva és Washington diplomáciai viszonya. Mindezektől függetlenül Ukrajna és Európa sem lehet túlságosan boldog: továbbra is úgy néz ki, hogy Trump inkább gyors, mintsem tartós békére törekszik, Ukrajna valószínűleg legalább de facto el fogja veszteni területeit és a NATO-ba se kerülhet be, az EU-t pedig teljesen ki akarja hagyni a Fehér Ház a béketárgyalásokból, de azért Ukrajna védelmét rájuk lőcsölnék. Nézzük meg, mi történt az elmúlt napokban az orosz-ukrán-amerikai békekötés témájában.