Visszatérnek az orosz fegyverszörnyek: világháborús vasakat kotortak elő a raktárakból

A második világháború végén rendszerbe állított D-44-es tábori löveg sokak számára ismerős lehet, hiszen anno hazánkban is szolgálatban állt. Bár maga a D-44 egyáltalán nem modern konstrukció, a 85 mm-es ágyú az ukrajnai frontokon megtalálható legtöbb páncélozott járművet legalább elméletben ki tudná lőni, függően attól, hogy milyen lőszertípussal tüzelnek. A lenti videón látható példányt azonban "kissé" átalakították:

Russia is now sending 70-80 year old weapon systems to the frontlines.Russia has also been taking huge losses in tanks and armored vehicles. It isnt able to produce enough to keep up with losses and the sanctions are making production even harder pic.twitter.com/UqmqBfyMfm