Von der Leyen megszólalt a béketárgyalásokról, erős üzenetet küldött

Hétfőn Párizsban találkoznak az EU legfontosabb vezetői, valamint több tagállam állam- és kormányői a NATO főtitkárával, hogy megállapodjanak a közös fellépésről az Egyesült Államok Ukrajnával kapcsolatos lépéseivel szemben. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerint „Európa biztonsága fordulóponthoz érkezett”, miközben a kontinens vezetői azon dolgoznak, hogy egységes választ adjanak a konfliktushelyzetre.

Igen, Ukrajnáról van szó, de rólunk is

– írta az uniós végrehajtó testület vezetője.

Just arrived in Paris for crucial talks.Europes security is at a turning point. Yes, it is about Ukrainebut it is also about us.We need an urgency mindset.We need a surge in defense.And we need both of them now.