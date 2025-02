Egykori orosz képviselők szőttek összeesküvést Putyin hatalmának megdöntésére - Lecsapott az FSZB

Erőszakos hatalomátvételi kísérlet és terrorista közösség szervezése címén büntetőeljárást indított Ilja Ponomarjov volt orosz parlamenti képviselő ellen szerdán az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB).

A szolgálat szerint Ponomarjov 2022 novemberében Lengyelországban Népképviselők Kongresszusa elnevezéssel politikai mozgalmat alapított, amelynek célja az oroszországi erőszakos hatalomátvétel és az alkotmányos rend megváltoztatása volt. A csoport tevékenységét az orosz főügyészség nemkívánatosnak nyilvánította, Ponomarjovot pedig külföldi ügynöknek.

Az FSZB közölte, hogy 2022 és 2024 között a mozgalom hét ülést tartott, amelyen küldöttként több mint hatvan volt orosz parlamenti képviselő vett részt. Több mint harminc "alkotmányellenes jogi aktust" dolgoztak ki és fogadtak el, egyebek között az "új Oroszország" alkotmányáról, az "átmeneti parlamentről" és az "ellenállási mozgalomról".

A szolgálat szerint Ponomarjov mozgalmát "új emigráns orosz kormánynak" állította be a nyugati országok előtt, és most azon dolgozik, hogy a szervezetet elismerjék az Ukrajnának katonai támogatást nyújtó ramsteini nemzetközi koalíció országai. Az FSZB szerint a volt képviselő együttműködik egy Oroszországban terroristának minősített - a közleményben nem nevesített - ukrán félkatonai alakulattal is.

A bűnüldöző szervek szerdán házkutatást tartottak Ponomarjov és "társai" otthonában, Oroszország kilenc régiójában.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images