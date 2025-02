Ilyen sem volt még: közös interjút adott Donald Trump és Elon Musk

A világ leggazdagabb embere, Elon Musk reagált a demokraták részéről érkező kritikákra, mondván,

ha a bürokrácia harcol az emberek akarata ellen, és megakadályozza az elnököt abban, hogy végrehajtsa, amit az emberek akarnak, akkor bürokráciában élünk, nem pedig demokráciában.

Musk: If the will of the president is not implemented and the president is representative of the people that means the will of the people is not being implemented and that means we don't live in a democracy, we live in a bureaucracy. Does that make sense? pic.twitter.com/cRAjd8VauJ