Trump nagyon begurult Zelenszkijre: „nem kellett volna elkezdened a háborút, ezt egy félbolond is le tudta volna tárgyalni!"

Keményen kritizálta Donald Trump amerikai elnök Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, amiért utóbbi kifogásolta, hogy Amerika Ukrajna bevonása nélkül kezdett el tárgyalni Oroszországgal.

Nagyon csalódott vagyok. Azt hallottam, hogy mérges vagy, hogy nem jutott neked szék [a tárgyalóasztalnál]. […] Három éve ott vagy. Sosem kellett volna elkezdened [a háborút]. Megállapodhattál volna velük”

– mondta Donald Trump floridai rezidenciáján tartott sajtótájékoztatón.

Hozzátette:

bármilyen „féleszű tárgyaló” meg tudott volna már állapodni a háború lezárásáról „sok terület elvesztése nélkül”.

Emellett Trump arra is felszólította Zelenszkijt, hogy tartson választásokat Ukrajnában, azt is elmondta, hogy arra számít, hogy az ukrán elnök nagyon csúnyán elvesztené ezt, mert "4% a népszerűsége", erről részletesen itt írtunk:

Érdemes megjegyezni egyébként, hogy tegnap kiszivárogtatott a Fox News tudósítója egy állítólagos orosz-amerikai béketervezetet:

ennek kulcsfontosságú eleme volt, hogy Ukrajnában választásokat kell tartani a békekötés előtt.

A tervezetet tegnap Szergej Lavrov orosz külügyminiszter cáfolta, Donald Trump ameirkai elnök viszont azt mondta: ő vetette fel a választások ötletét.

Több szakértő is attól tart, hogy ha választások lesznek Ukrajnában a háború idején, Oroszország mindent megtesz majd azért, hogy manipuláción keresztül egy oroszbarát jelöltet juttasson Ukrajna élére, ezzel pedig elérje, hogy az ország egy kifejezetten kedvezőtlen békét kössön Moszkvával.

Visszatérve Trump kommentjére: nem ez az első alkalom, hogy Donald Trump megvádolja Zelenszkij elnököt azzal, hogy ő felelős az Ukrajna elleni invázióért, de eddig ezt burkolt formában tette.



Ha tovább mérgesedik a viszony a két vezető közt, arra lehet számítani, hogy Trump és stábja kevésbé fogja megerőltetni magát azon, hogy Ukrajna számára extrém kedvezőtlen béke helyett csak "kicsit" kedvezőtlen békét tárgyaljon az oroszokkal. Trump ilyen módon való kritizálása kontraproduktív lehet, hiszen az amerikai elnök többször is bebizonyította, hogy hajlamos a személyes bosszúnak teret engedni, akkor is, ha ezzel árt saját imidzsének és Amerika hosszú távú érdekeinek.



Trump külügyminisztere, Marco Rubio egyébként többször is jelezte: a mostani orosz-amerikai egyeztetések nem tekinthetők még béketárgyalásnak, csak ezt megalpozó eseményeknek. Ha lehet béketárgyalásról beszélni, erre Ukrajnát is meg fogják hívni.

(Guardian nyomán)

Címlapkép forrása: Brandon Bell/Getty Images